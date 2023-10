El administrador del inmueble notificó al juzgado la “necesidad de desokuparlo”

Sin daños estructurales de ningún tipo pero con una comunicación al juzgado en el que se apuntaba “la necesidad de desokupar el edificio” hace unas semanas. La situación del bloque de viviendas del número 6 de la calle Alfonso X O Sabio donde en la madrugada de este miércoles fallecieron cuatro personas –una madre y tres de sus hijos menores– por el trágico incendio iniciado en su portal ya había sido notificada al Concello, según reconoció la concelleira de Urbanismo, María Xosé Caride.

En una rueda de prensa en el edificio consistorial, la edil reconoció que los propietarios de esta finca y la colindante del número 4 mostraron su “voluntad” de acometer reformas en ambos inmuebles. Sin embargo, no constaba que hubiera “daños estructurales” en el edificio incendiado y solamente el anexo presentaba “humedades” y otros defectos. Sin embargo, los técnicos municipales no pudieron confirmarlo in situ ya que los vecinos le impidieron el paso al acudir.

La titularidad del edificio recae sobre una Comunidad de Bienes que cuenta en su cartera con diversos propiedades en la ciudad, algunos de ellas de notable importancia. La cuarta teniente de alcalde confirmó que hace menos de un mes se les comunicó un cambio en la gestión de la misma, siendo este nuevo administrador el encargado de iniciar la vía judicial para recuperar ambos bloques.

Esta información llegó después de que el alcalde anunciara el decreto de tres días de luto oficial en la ciudad en los que las banderas ondearán a media asta. Abel Caballero se trasladó al lugar de los hechos desde el primer momento al ser advertido de la situación y quiso trasladar a familiares de las víctimas su pésame, cariño y afecto por “un drama” que conmueve a toda la ciudad. El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha hecho extensible este duelo con otras tres jornadas de luto oficial en toda la provincia.

Dispositivo de emergencia

La concejala de Seguridad y Gestión Municipal, Patricia Rodríguez, defendió que los bomberos tardaron seis minutos en llegar desde que recibieron el aviso a las 4:02 de la mañana; aunque los vecinos aseguran que la espera habría sido de hasta media hora. Del parque central de Teis y el auxiliar de Coruxo partieron a las 4.03 de la mañana los tres primeros camiones con 17 efectivos, aunque solamente tuvo que intervenir el primero en los trabajos de extinción. El segundo fue el encargado de realizar la evacuación mediante la escalera al padre de la familia de los fallecidos y su hija de ocho años, encaramados a la ventana del cuarto piso.

Según el informe de la intervención la última de las cuatro unidades móviles desplazadas regresó a las 7:39 de la mañana, siendo este operativo “suficiente y eficaz” En todo momento se mantuvieron dos equipos –uno en cada parque– para garantizar la cobertura de cualquier nueva incidencia.

Una vez en el lugar, las tareas de extinción fueron “instantáneas, en 2 o 3 minutos”. Es por ello que inciden en que el principal problema fue la toxicidad del humo, ya que la exposición al mismo durante un periodo corto de tiempo puede causar la muerte. El operativo desplegado en el barrio de As Travesas se completó con una docena de efectivos de la Policía Local que apoyaron a la Policía Nacional, bomberos y ambulancias, asumiendo la coordinación del tráfico y restricciones necesarias en la zona. Ya por la tarde, bomberos y agentes acompañaron a los vecinos a recoger sus pertenencias en el interior del inmueble.

Durante la rueda de prensa de los miembros del gobierno municipal, en la que estuvieron presentes también el alcalde y el portavoz, Carlos López Font, Rodríguez confirmó que constaban varias intervenciones previas en el inmueble, tachado de “conflictivo” por vecinos. Sin embargo todas ellas fueron catalogadas como "falsas alarmas" salvo una.

Ésta tuvo lugar en el mes de agosto cuando hubo una alerta en el cuadro eléctrico del edificio, el mismo lugar en el que se originó el mortal fuego de este miércoles. No obstante, en aquella ocasión las llamas no se extendieron a ninguna otra zona, aunque se realizaron tareas de prevención.

Servicios sociales

La concelleira de Política Social, Yolanda Aguiar, informó de que el equipo de psicólogos del 112 fue el encargado de atender a los afectados en primera instancia desde un punto de vista “sanitario y social” con todas las necesidades básicas.

Inmediatamente se puso en marcha el dispositivo de emergencia para garantizar la pernocta de los mismos, siendo “un espacio específico” del albergue municipal de Marqués de Valterra el destino escogido. A él se desplazaron a primera hora de la mañana 11 vecinos, aunque a lo largo de la tarde fueron recolocados en hostales.

Aguiar avanzó que se está trabajando en los perfiles individuales de los afectados y que hubo varias personas que rechazaron in situ porque tenían una red familiar de apoyo o allegados. Además, se garantizó también la asistencia a los siete animales domésticos de los vecinos.

Todos los grupos municipales mostraron su pésame por los hechos y acordaron la suspensión del peno extraordinario que se iba a celebrar ayer, para el que todavía no hay una nueva fecha.