◼️ A nosa consternación e a nosa dor polo falecemento hoxe de catro persoas, tres menores e unha adulta, no incendio no que resultaron feridas varias persoas. O noso máis sentido pésame ás familias.



◼️ Declaramos 3 días de loito oficial e as bandeiras ondearán a media hasta. pic.twitter.com/t8TSRZZRI8