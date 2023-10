Leixões replantea su órdago al Puerto de Vigo: proyecta un muelle con más espacio que Guixar

El puerto de Leixões, en la localidad de Matosinhos, tiene una distribución particular. Condicionado por la geografía –está en la desembocadura del río Leça–, reparte su actividad comercial a ambos lados del río y dispone, además, de múltiples terrenos próximos al mar para el movimiento de contenedores. Pese a este aparente desorden, la portuguesa es una dársena muy productiva y supera los 713.000 TEU anuales (unidad de medida que se utiliza para calcular la actividad portuaria, que procede del inglés Twenty-foot Equivalent Unit, un contenedor estándar de 20 pies), sustancialmente por encima de los valores que maneja Vigo (226.121 TEU el año pasado). Igualmente, la autoridad gestora competente, la Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), está convencida de que no está aprovechando al máximo sus capacidades y que puede medrar mucho más en tráficos. Por lo pronto, ha decidido suspender su macroproyecto de transformación de la terminal multiusos, que le permitiría competir con el muelle de Guixar y atraer a grandes buques mercantes. Pero no para dejarlo en barbecho, sino para trabajar en una actuación de mayores dimensiones todavía.

La obra inicial, anunciada por el expresidente de la APDL Nuno Araújo y desgranada por FARO, incluía un extenso relleno, con dragados para albergar portacontenedores de gran porte –los sedimentos del Leça reducen el calado a menos de diez metros– con cuatro grúas Post-Panamax de 85 metros de altura cada una. Pero hay otra opción: levantar un muelle entero nuevo, extendiendo la actual terminal norte de contenedores, en una superficie de unos 200.000 metros cuadrados brutos –la de Vigo, por ejemplo, dispone de unos 180.000 m2–. Así que, de momento, Leixões va a decidir si sigue adelante con el plan inicial o emprende el segundo, y de ahí la suspensión. Lo ha anunciado el actual responsable de esta autoridad portuaria lusa, João Neves, durante la Semana Marítima de Porto. No ha puesto plazos para tomar uno u otro camino, pero hay fondos para asumir el de un muelle nuevo, y también hay una oportunidad. En cuanto a los fondos, la actual terminal norte de contenedores está concesionada a la sociedad TCL, propiedad del holding turco Yilport. También gestiona la operativa del puerto de Ferrol, Paita (Perú, un punto neurálgico para la flota de capital gallego), Huelva, Gävle (Suecia) o el de Oslo (Noruega). En una entrevista con el portal portugués Transportes & Negócios, el máximo responsable de Yilport, Robert Yildirim, ya avanzó su disposición a invertir “entre 500 y 1.000 millones de euros” en una eventual dársena nueva. ¿La oportunidad? Ha venido de mano de la decisión de Galp de cerrar la refinería Leça da Palmeira, muy próxima a los dominios portuarios, por lo que la actual terminal petrolera que está dentro del puerto de Leixões ha perdido toda utilidad. Según los cálculos de la APDL, esta actuación le permitiría alcanzar el millón de TEU anuales: dispondría de un muelle con hasta 860 metros de línea de atraque, siete grúas Post-Panamax, calado de más de quince metros y capacidad para recibir a mercantes de 324 metros de eslora. También tendría garantizado el acceso directo a dos líneas ferroviarias. Supondría un cambio drástico no solo en el aspecto visual –se eliminaría el muelle deportivo, amén de un relleno colosal en tamaño–, sino de expectativas de tráficos. Leixões supera con mucha diferencia a Vigo en movimiento de contenedores, pero lo hace recibiendo a muchos más barcos. Eso sí, son más pequeños por los impedimentos del escaso calado. El año pasado, por ejemplo, recibió 2.434 buques de mercancías, con una capacidad total (en arqueo bruto o GT) de casi 33 millones; el de Vigo también rozó los 32 millones de toneladas GT, pero con apenas 1.600 mercantes. De modo que Portugal se prepara, ejecute el plan A (reforma de la terminal multiusos) o el plan B (muelle nuevo de contenedores), para acoger a buques incluso de la clase Valemax o algunos de los denominados VLCS (very large container ship, portacontenedores muy grandes).