Continúan las diferencias entre el Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra para la construcción de la nueva grada de Gol, la única pendiente para finalizar la reforma del estadio de Balaídos. El presidente provincial, Luis López, remitió una carta al alcalde olívico, Abel Caballero, en la que lamenta que, "mentres lle solicita con urxencia fondos á Deputación para a nova grada de Gol e unha reunión para concretar o alcance destes", la entidad "aínda non dispón de máis documentación que un resumo orzamentario dun folio de extensión".

El pasado 30 de septiembre, Caballero envió un audio a los medios en el que informaba que, en busca de opiniones técnicas, por un lado, y la financiación, por el otro, mandaría ese fin de semana una carta con el proyecto constructivo de la nueva grada de Gol al Real Club Celta de Vigo para el primer cometido y al presidente de la Diputación de Pontevedra para el segundo, al que le propuso una reunión entre el 16 y el 20 de octubre. El Concello asegura que solo envió el documento detallado de la actuación al equipo celeste, no a la institución provincial.

"Ao tratarse dunha iniciativa de tal envergadura, comprenderá que, con carácter previo a un futuro encontro, a Deputación de Pontevedra precisa coñecer con todo detalle o proxecto completo para poder analizalo e avaliar co debido rigor o seu encaixe nos orzamentos provinciais de 2024", indica Luis López antes de señalar que queda "á espera da recepción do mencionado proxecto da grada de Gol para, unha vez estudado, fixar en datas vindeiras un encontro con vostede [Caballero] que concrete os termos de colaboración nesta e noutras iniciativas".

López aprovecha la misiva para "reiterar o compromiso inequívoco do novo goberno provincial coa reforma do estadio municipal de Balaídos". "Así o levamos expresando en múltiples ocasións tanto a vicepresidenta primeira da Deputación, Marta Fernández-Tapias, coma eu mesmo. Celebro, ademais, que compartamos a intención de rematar a remodelación canto antes, pois entendo que facemos noso o desexo maioritario das e dos seareiros do R.C. Celta e de tantas e tantos vigueses que queren ver finalizado o estadio", añade.