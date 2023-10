Bembrive presume de unión

Conserva un rango administrativo que la convierte en una parroquia única en el municipio vigués. Tras haber formado parte en un primer momento de la jurisdicción de Bouzas y, posteriormente del Ayuntamiento de Lavadores, finalmente es adscrita a Vigo como consecuencia de la anexión de Lavadores. Fue en el año 1945 cuando se constituyó la Entidad Local Menor, categoría jurídica para la administración del territorio que se ha mantenido con el paso del tiempo y que convierte a Bembrive es un lugar singular, puesto que tan solo otras ocho parroquias gallegas cuentan con este tipo de gestión administrativa.

La intensa actividad de la Irmandade de Labradores e Gandeiros marcó la actividad cultural en esta parroquia viguesa, especialmente con la creación de la Coral Helios, que sería el germen para la creación de la Asociación Cultural Helios, entidad muy arraigada en la zona que recuerda que la construcción de la sede de la Irmandade fue levantada en 1913 por los propios vecinos de Bembrive, con trabajo duro y con el objetivo de dotar a la parroquia de un centro cultural y social en el que poder reunirse y celebrar los tradicionales bailes de la época. Aquel edificio albergó la escuela y en la memoria de los más mayores del lugar queda el recuerdo de que a ella asistían los pequeños que no eran eximidos de las tareas diarias que exigía una zona rural como Bembrive. Asimismo, existía una biblioteca que gozaba de gran importancia en la comarca, puesto que contaba con un gran número de fondos gracias a las donaciones de las familias pudientes del área.

Esta asociación naceu co obxectivo de defender as necesidades da parroquia

Gran parte de la vida cultural en esta parroquia viguesa continúa organizándose hoy en día gracias a la Asociación Cultural Helios y a la Asociación Cultural Xestas, si bien en los últimos años también ha surgido en la zona una plataforma vecinal con el objetivo de “facer parroquia e promover actividades culturais”.

Roberto Estévez es el presidente de la asociación Bembrive en Pé y explica que “ao ser unha Entidade Local Menor non pode crearse unha asociación veciñal como tal, pero nós formamos esta plataforma a finais do ano 2021 de xeito espontáneo, a raíz dunha recollida de sinaturas para apoiar aos afectados polo vial proxectado en Beade e á asociación Avibe. Atopamos un baleiro na parroquia ao non existir ningunha entidade que representara á veciñanza para esta e outras cuestións, así que foron sumándose veciños e naceu a nosa asociación, co obxectivo de defender as necesidades da parroquia”.

Un caso “especial”

El portavoz de Bembrive en Pé señala que, al tratarse de una Entidad Local Menor, estamos ante “un caso especial en Vigo”. En este sentido, Roberto Estévez indica que “a entidade ten certas obrigas e ocupacións que cumprir e o Concello de Vigo está exento, como por exemplo a limpeza viaria, as baixadas de augas e certas obras públicas. Se a nosa entidade funcionase ben, sería unha figura moi enriquecedora para a parroquia, pero dende hai moitos anos levamos tendo problemas, sobre todo de índole económica e legais, porque van varios alcaldes condenados e os cartos da parroquia non se sabe moi ben onde están, de maneira que o impacto da Entidade Local Menor rematou véndose reducido”. Así, el presidente de la asociación apunta que “as limpezas cada vez teñen menor frecuencia, ao igual que a do monte, que tamén é bastante deficiente, ou a mellora dos accesos, xa que hai moitas estradas sen beirarrúas. Mesmo a senda do río Eifonso, que é moi bonita e que vén moita xente a facela, está bastante esquecida e non se pode transitar. Penso que temos moito patrimonio natural e cultural que habería que poñer en valor”.

Según comenta Estévez, el Concello solo podría intervenir con la colaboración de la Entidad Local Menor, y destaca que “como non se presentan contas dende o 2014, non se poden solicitar subvencións. O Concello intenta estar presente con axudas a colectivos como as comisións de festas, centros culturais e equipos deportivos”.

Entre las principales demandas de los vecinos la más urgente es la de la puesta en valor del rural de la ciudad olívica: “Parece que moitas veces temos que estar para o seu disfrute, pero sen contar con nós, moitas veces sentimos que nos esquecen e non somos de segunda”. La mejora entre el transporte interparroquial y una mayor atención al rural son sus caballos de batalla.

Si Roberto Estévez tiene que escoger lo más positivo de Bembrive, lo tiene claro y dice que “sempre fomos un pobo unido, o patrimonio humano da parroquia é do mellor que temos”. Por último, el presidente de la asociación hace referencia a la iglesia del siglo XII, una joya del románico, y, como no podía ser de otra forma, a la fiesta de San Blas, foco de atracción para personas procedentes de toda Galicia.