O relato O neno aparecido, de Paula Palacios, é o gañador da décima edición do Certame de Relatos Vigo Histórico, organizado por Editorial Elvira co patrocinio da Deputación Provincial de Pontevedra. O segundo premio foi para Socio, de Alfonso Juan Portabales, nun certame no que participaron preto de 200 escritores de Vigo, Galicia, o resto do Estado español e incluso de Europa e América. Este ano apreciouse un importante aumento dos relatos chegados de fóra de Galicia.