El derecho al recuerdo

Alba, Leire, Mateo, Julia y Zoe son cinco pequeños bebés que no tuvieron la oportunidad de soplar las velas de sus cumpleaños. Tampoco la de celebrar las Navidades con sus otros hermanos ni la de empezar el cole con sus primos. La talla de ropa que les tocaría vestir este año o los juguetes que serían acordes a su edad son pensamientos recurrentes para sus madres, que siguen proyectando en su mente cómo sería la vida de sus pequeños en la actualidad, ya que, por desgracia, siempre, siempre, faltará alguien más en sus hogares.

Cuentan que acumulan noches sin dormir estos días y se debe a que octubre es un mes “durísimo” para ellas emocionalmente, porque “todo vuelve”. Eva Rivero, Patricia Caamaño y Sheila Rodríguez son tres madres viguesas que forman parte de la asociación Bolboretas no ceo y que, con motivo de la conmemoración mundial del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal, que tendrá lugar el próximo día 15, han querido exponer en voz alta el dolor que han transitado, y que aún atraviesan, por la pérdida de sus bebés. Todo ello con el objetivo de concienciar y dar visibilidad al largo camino que queda por recorrer, tanto entre los profesionales sanitarios como entre la sociedad y administraciones, a la hora de abordar este tipo de duelos que para nada son una rara avis.

La sociedad minimiza tu dolor y lo único que se consigue es sumar más dolor a tu duelo

De estas tres mamás, es Eva la que tiene más a flor de piel la pérdida, puesto que el año pasado tuvo que someterse a una interrupción legal del embarazo al detectarse en una ecografía de riesgo que su pequeño no tenía latido. Era el tercer bebé que no llegaba a término en su caso, pues sumaba ya la pérdida de otro de 17 semanas y un segundo de 15 semanas. Rota de dolor, “la estadística se ha cebado contigo”, es lo que tuvo que escuchar esta viguesa en el proceso.

“Conocí a Bolboretas no ceo después del segundo aborto. Sabía que en Barcelona había algunas asociaciones y buscando en redes sociales las encontré a ellas. Fue cuando me enteré de que si se te muere un bebé después de determinadas semanas tienes la posibilidad de verlo, algo que a mí en ningún momento se me ofreció en los dos primeros abortos. Además, tuve que escuchar cosas como: “Inténtalo de nuevo, a ver qué pasa”, “después de un legrado te quedas embarazada seguro” o “inténtalo, que no te va a volver a pasar”. Es por esto que, en el tercer aborto yo entré en el hospital sabiendo que quería ver a mi bebé sí o sí”, relata Eva. Si bien había manifestado que en cuanto naciera el pequeño ella lo quería conocer, la situación que encontró en planta fue que le decían que tenía que consultarlo con el ginecólogo al día siguiente: “¿Pero cómo se lo iba a preguntar al día siguiente si yo iba a abortar esa tarde? ¡Mi bebé ya no iba a estar! Insistí mucho y, finalmente, me lo trajeron en un arrullo”. Las lágrimas brotan de los ojos de Eva al recordar aquel momento, porque dentro de todo el dolor que sentía, tuvo “un momento de calma cuando me lo trajeron, me dio consuelo después de la pérdida. Y dije: ¡Qué bonito! Guardo el arrullo y su ficha en una cajita en casa y siempre que queremos podemos verlo mi marido y yo. En ese momento no hay consuelo, pero con una mano amiga cerca coges aire e impulso, que el duelo va a ser un proceso muy largo”.

Alba, Leire y Mateo son las tres estrellas de Eva, y Julia, la de Sheila. “Tenía 22 semanas, nació en una cuña metálica y me la presentaron envuelta un empapador solo porque era un bebé muerto. Ella era mi segunda hija, a los otros dos me los dieron envueltos en una toalla. La simbología es importante”, señala Sheila, quien relata que “insistí mucho en que quería verla cuando naciera y, aún así, en cuanto nació y yo me incorporé para cogerla, me gritaron que no y me echaron hacia atrás, por lo que Julia se cayó sobre la cuña metálica y ahora mismo acabo de escuchar aquel sonido. Pasé mucho tiempo pensando en si todavía estaría viva antes de caer en la cuña o no”.

La hija mayor de Sheila, Lola, tenía cuatro años cuando nació su hermana menor en el año 2020 y “durante un tiempo no entendía cómo era aquello de que se había muerto su hermana. Los niños sufren y lo pasan mal porque estaban esperando a un hermanito o hermanita que luego no llegan a conocer. Cuando ocurrió todo, en planta estaban muy pendiente de que yo no tuviera dolor, pero cuando lloraba me traían Trankimazin y yo es que no me lo tomaba, porque si lloraba es porque estaba en duelo y con lo que me estaba pasando era lo lógico. Se pretende tapar el dolor, la sociedad lo minimiza y lo único que se consigue es sumar más dolor a tu duelo. Hubo una profesional que sí me preguntaba cómo estaba más allá de lo físico y antes de marcharme del hospital le escribí una carta de agradecimiento”.

Un lugar para su memoria

A raíz de la interrupción del embarazo de Sheila, la asociación Bolboretas no ceo empezó a coser y a confeccionar arrullos para destinar al Hospital Álvaro Cunqueiro, de manera que las madres que así lo deseen pueden conocer a sus hijos que no han llegado a término en estas pequeñas mantas.

Tan solo pedimos un pequeño espacio para poder recordar a nuestros bebés

Patricia Caamaño es la presidenta de esta entidad que en la actualidad intenta concienciar a las diferentes administraciones para que incorporen en los municipios gallegos un espacio para conmemorar a esos pequeños que ya no están, entre ellos, Vigo. “Una de nuestras principales demandas es que desde el Concello nos ayuden a crear un espacio para el recuerdo, porque así habrá familias como las nuestras que podrán visitarlo, ya que conmemorará a esos bebés que estuvieron en algún momento y que hay padres y madres que no tienen enterrados en ningún sitio”, indica Caamaño. Tras bastante tiempo efectuando la solicitud, el Concello de Vigo ha dado respuesta esta misma semana pidiendo a la entidad que concretara la ubicación y la idea para la instalación.

En el caso de Patricia, la pérdida de Zoe tuvo lugar en la semana 32. Todo iba bien hasta que en una ecografía le dieron la fatal noticia y pasaron ocho horas hasta que dio a luz a una pequeña que decidió no ver, sin embargo, aquella decisión no la tomó libremente. “Yo no entendía nada, me quería morir en aquel momento, era pura pena, puro dolor. Si alguien me llega a explicar qué es lo que iba a suceder con ella al hacerse cargo el hospital, no habríamos cometido el error que cometimos por falta de información. Teníamos derecho a saberlo. Se hizo con ella un lote de restos, se llamó a la funeraria, se incineró y se acabó. Hace falta más formación y empatía, aquel día era un bebé con el que todo iba bien y no puede ser que por la noche se considere un desecho sin más”, concluye.