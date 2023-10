“O gran reto de Vigo vai ser construír o seu papel de gran porto para atraer poboación”

Profesor de Xeografía na Universidade de Valencia e membro do Instituto de Estudios Vigueses (IEV), Xosé Manuel Souto impartiu onte na Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO) a conferencia O desenvolvemento urbano de Vigo con mapas, unha charla enmarcada dentro do ciclo Forum-2023 organizado polo IEV, entidade que procura investigar e divulgar cuestións vencelladas á cidade olívica.

–Sobre que aspectos quere chamar a atención ao analizar o desenvolvemento urbano de Vigo tomando como referencia diversos mapas?

–As imaxes e os mapas son representacións das realidade e o meu obxectivo é que as persoas fagan cadansúa interpretación do que é Vigo na actualidade. Partir de imaxes contribúe a que as persoas fagan explícitas as súas propias imaxes da cidade para que, entre todos, poidamos construír un Vigo a partir do que percibimos. E que significa isto? Pois, en primeiro lugar, que cada persoa ten que ser consciente do que sente realmente ao contemplar unha paisaxe sobre unha rúa, sobre un lugar de encontro nunha praza e, ao mesmo tempo, saber que esa percepción está moi influída polo que transmiten os medios de comunicación, as súas amizades, a familia,... En definitiva, é unha avaliación que temos que facer sobre os lugares nos que vivimos, e logo, á parte está o Vigo como territorio a partir da planificación urbanística.

–E cal é a súa percepción persoal da cidade? Como valora o trazado urbanístico actual?

–A cidade decidiu a principios do pasado século XX expandirse cara a zona de Guixar, cando chega o ferrocarril, en vez de levarse a cabo a creación do gran porto en Coia, tal e como propoñían Eduardo Chao e Melitón Martín. Con isto, o que aconteceu foi que se condicionou un crecemento da cidade moi encaixado, organizado principalmente arredor da Alameda, con espazos públicos para unha corporación democrática, e todo iso dá lugar a que Vigo forme un “cogollo” entre a cidade amurallada e Guixar. Posteriormente, a medida que avanza o século XX, o que ocorre é que se expande a través das faldras do Castro cara o oeste e a dita expansión é a das rúas Zamora, Barcelona, Tarragona... rúas que deixan pasar moi pouca luz para o que debería ser a convivencia da cidadanía. Hai tamén outro tipo de crecemento que ten que ver cos investimentos inmobiliarios das persoas que veñen de fóra, sobre todo vencellados a migración, e aquí falamos da rúa Venezuela e Camelias, o outro eixe occidental de Vigo. Este tipo de crecemento ten as súas problemáticas, pero xera un dinamismo da cidade, que multiplica por dous a súa poboación entre 1960 e 1980 e por tres o consumo de auga, co cal se xeran novas demandas e novos conflitos que hai que resolver.

–Cales son eses conflitos pendentes de resolver?

–Por exemplo, un deles é como integrar en Vigo o dinamismo portuario, por ser unha cidade pesqueira, e o dinamismo agropecuario, do denominado rural; como integrar os Vigos de Lavadores, do centro, de Bouzas, etc, é un exemplo de como ir construíndo pactos entre as diferentes partes da cidade. Todo isto provoca un dinamismo atractivo, pero ao mesmo tempo hai problemas de crecemento urbanístico derivados dos conflitos que sempre aparecen nas cidades. Por exemplo, o plan Palacios foi rexeitado pola Cámara da Propiedade logo porque algúns propietarios promotores quixeran facer a cidade a partir da rúa e non a partir do modelo de barrio, que van aparecendo e xeran esa imaxe dun Vigo caótico, pero que no fondo ten a súa lóxica.

–Como pensa que evolucionará Vigo?

–A cidade vai medrar, pero moi pouco. Aquelas ideas de alcanzar os 350.000 ou 400.000 habitantes a curto e medio prazo son totalmente imposibles, tendo en conta as dinámicas da natalidade e da migración. Penso que o gran reto de Vigo é saber situarse no eixe Atlántico, na Eurorrexión, e construír o seu papel de gran porto marítimo-pesqueiro, tamén comercial, para atraer poboación. Medrará seguramente cara a periferia, levando a cabo unha integración do medio rural na cidade e contaremos con todas as parroquias, entendendo o Vigo municipio como o Vigo cidade.

–Nunha das súas publicacións analizou o desenvolvemento urbano en Vigo ao longo dun século, concretamente dende 1880 a 1980, bota en falta algún aspecto ou elemento daquel período que xa non se conserve?

–Precisamente ese era un dos obxectivos da charla, convidar ás persoas asistentes a reflexionar se botan en falta partes da cidade ou dos edificios, ou lugares que foron ocupados por industrias, transportes ou usos comerciais que non lles permiten gozar da convivencia como cidadanía. A miña opinión é tamén a dun cidadán que aspira a ter unha cidade harmónica, na que o patrimonio arqueolóxico non se bote a perder ou na que non haxa refugallos no mar, procurando entender a súa integración na ría.