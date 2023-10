Y Franchi recuperó "su voz" tras perderla 24 horas en el centro de Vigo

La hora de la cena del pasado martes fue un poco “triste” para Franchi. Demandaba a sus padres la tablet que contenía “su voz”, sin embargo, aquella noche tuvieron que explicarle que el dispositivo que guarda el sistema basado en pictogramas con el que se comunica este pequeño vigués de 10 años, alumno del CEEPR Amencer, se había extraviado junto a su mochila, pero que no estuviera triste, que lo iban a “arreglar”.

El mismo 3 de octubre, su familia notificó a Amencer-Aspace la pérdida y desde la entidad lanzaron un SOS en las redes sociales con el objetivo de localizar la tablet Surface Pro 7 que iba en la mochila de superhérores de Marvel del pequeño Franchi. Si bien las esperanzas de su madre, Eloísa, cada vez eran menores a medida que avanzaba la mañana de ayer, en el momento en el que recibió una llamada del CEIP Fonte Escura inmediatamente pensó: “Hoy Franchi no tiene clase allí... ¡Apareció la tablet”.

¡URGENTE! ¡NECESITAMOS VUESTRA AYUDA! Ayer por la tarde en la calle Rosalía de Castro (Vigo) se perdió una mochila. Una... Posted by Amencer-Aspace on Wednesday, October 4, 2023

Y no se equivocaba, pues desde el centro educativo del pequeño le comunicaron que habían recibido una llamada del CEIP Plurilingüe García Barbón, próximo a su lugar de residencia y a donde un hombre había llevado la mochila de superhérores con el dispositivo portátil en su interior tras encontrarla olvidada en plena calle, lo que inundó a la familia de Franchi de felicidad tras casi 24 horas de angustia.

“En Vigo hay mucha gente buena, estamos muy agradecidos. La verdad es que fue un susto muy grande, mi padre y mi madre pasaron la noche sin dormir, yo estaba disgustadísima por ellos y por el niño, que aunque tiene una comunicación no verbal muy buena, como no tenía la tablet para comunicarse verbalmente con nosotros estaba muy triste... Por eso cuando me llamaron fue un subidón”, señalaba ayer Eloísa, mientras decía que su hijo ya tenía el dispositivo en casa.

Final feliz

La búsqueda de la tablet de Franchi dio comienzo el pasado martes en el entorno de las 16:00 horas, poco después de que su abuelo lo hubiera recogido en la parada de autobús habitual, en Rosalía de Castro. Eloísa indicó que, normalmente, en cuanto su pequeño llega del colegio, su madre o su padre lo suelen acompañar directamente a su domicilio, sin embargo, el martes, el abuelo del pequeño lo recogió en coche para llevarlo a casa.

Fue nada más llegar cuando la abuela preguntó por la mochila del niño y su marido se dio cuenta de que se había quedado apoyada en la calle cuando subió al pequeño al coche. Y aunque el abuelo de Franchi deshizo el camino recorrido para ver si llegaba a tiempo y encontraba las pertenencias de su nieto, no tuvo éxito.

En cuanto le dieron el aviso, Elosía se desplazó hasta la Policía “para denunciar los hechos. También preguntamos en los bares de la zona, pero nada”. Y cuando ya tenía pensado volver a la Policía, tras dejar pasar 24 horas desde la pérdida, la búsqueda de “la voz” de Franchi se cerró con un final feliz gracias a la buena acción de un hombre, al que la familia del pequeño le está inmensamente agradecida.