El agua de la ría de Vigo alcanzó este verano su récord de temperatura en una década

La ría de Vigo despidió el verano de 2023 como el más cálido de la década, con una temperatura media del agua entre junio y septiembre rozando los 19 grados, la más alta registrada en el observatorio de Torallamar desde que arrancó sus series históricas. Y este año va camino de romper todas las marcas, pues el promedio de sus primeros nueve meses también es el máximo desde 2013.

El pasado junio se alcanzó el récord para ese mes –19,48 ºC–, así como la cifra más elevada de toda la década –23,017 ºC–. Durante el resto del verano no se superaron los valores mensuales máximos históricos. Sin embargo. julio y agosto fueron los segundos más cálidos de la década y septiembre se quedó en el cuarto puesto. Y, al mantenerse estas altas temperaturas, la media llegó hasta los 18,86 ºC, frente a los 18,5 ºC del verano pasado, que hasta ahora era el registro más elevado.

“La temperatura del agua puede estar alta durante periodos excepcionales por las condiciones del viento y la falta de afloramiento. Son situaciones que duran un tiempo concreto, pero este verano se han mantenido a lo largo de los meses. No ha habido oscilaciones. Y esta constancia es una anomalía relacionada con el cambio climático”, explica José González, responsable de la Unidad de Oceanografía de la Estación de Toralla (CIM-Universidad de Vigo).

Un efecto que también es evidente en el promedio anual. Enero, marzo, abril y junio registraron el récord de temperatura en la última década y el resto de meses han estado entre los más cálidos de la serie.

“En 2014 tuvimos un otoño muy cálido y, de momento, tiene la temperatura máxima para septiembre. Se mantuvo en octubre y noviembre, pero el resto del año se registraron valores normales, intermedios, ni siquiera fueron de los más altos. Pero lo que estamos viendo ahora es esa tendencia a mantenerse en el rango alto de valores, con varios meses batiendo récords y, en general, por encima de la media”, añade González.

El oceanógrafo de la UVigo destaca que la emergencia global no se traduce en una línea recta de temperatura en constante aumento, sino que se materializa en forma de anomalías y eventos extremos. Y, en este sentido, recuerda el reciente estudio del IEO que no evidencia tendencias significativas en la temperatura del agua desde 1987 hasta 2020.

“Los últimos años, que han sido los más anómalos, no estaban incluidos. Pero, de todas formas, el cambio climático no es algo homogéneo. De hecho, lo que se espera y lo que ya se está produciendo es que unas regiones se calienten y otras se enfríen por los cambios en los patrones de circulación de las masas de aire y de agua, que también influyen en la regulación de la temperatura. Lo que está claro es que se está viendo un incremento de las anomalías climáticas y, en consecuencia, también en el agua”, insiste.

Mejillones más pequeños

Y a pesar de que el incremento no sea muy llamativo, sí tiene su impacto en el ecosistema: “Estas temperaturas altas se asocian a la falta de entrada de agua fría y, por tanto, no llegan nutrientes y hay menos crecimiento del plancton. Esto afecta a especies como el mejillón, que este año no dispone de tanta comida y ha crecido menos. Además, la mayor temperatura también provoca que se alargue el periodo de desove y que los mejillones gasten más energía en esto. Su estado fisiológico es peor que otros años y, en general, esto podría extrapolarse a muchos otros organismos. No quiere decir que no se recuperen cuando tengan disponibilidad de alimento, pero cuanto más se alarguen estos periodos de anomalías más les costará”.

La anomalía persiste y octubre sigue en torno a 20 grados

El eterno verano que parecemos vivir este año también se nota en el agua de la Ría, que lleva días manteniéndose en torno a los 20 grados. De hecho, ayer por la tarde llegó a los 20,5. De nuevo, la anomalía no es que el termómetro alcance este registro en el otoño sino que se mantenga.

“No es un valor extraño para esta época del año. Septiembre y octubre son muchas veces cálidos. A veces, incluso más que los de verano porque el agua arrastra esa inercia térmica y, si no se produce afloramiento y la temperatura exterior es alta, la de la Ría también se mantiene elevada. Pero lo que es anómalo es la duración de estos episodios”, remarca González.

Los registros en Torallamar son muy elevados desde las últimas semanas de septiembre: “La media bajó un poco porque en la primera quincena el agua estaba más fría, pero desde el día 18 aproximadamente ha permanecido por encima de los 18 grados centígrados de forma continuada. Y desde que empezó octubre seguimos así. De hecho, también estamos empezando a ver que el agua en profundidad está más caliente estos días”.

“Se pierde la oscilación entre días de agua cálida y otros de agua más fría y entrada de nutrientes a la Ría. Y cada vez vemos más anomalías. No es anecdótico, va en concordancia con los récords en la superficie del mar y en la atmósfera y es algo que nos debe preocupar”, concluye.