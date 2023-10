“Un juez solo da y quita razones; no es más que nadie, no es alguien superior”

Luis Ángel Fernández Barrio (Palencia, 1965) pide expresamente hacer esta entrevista en Samil. En febrero este magistrado perdió a su mujer, a su “compañera de vida” durante más de 30 años, tras una larga enfermedad. “Tras morir Maite muchas noches me venía solo aquí para pensar, tranquilizarme e incluso para hablar con ella...; se marchó con dignidad y como ejemplo de lucha para mí y para nuestros tres hijos y venir hoy [por ayer] es una manera de rendirle homenaje al tiempo que este lugar simboliza el horizonte que tengo ante mí, personal y profesional, y hacia el que voy a encaminarme”, explica. Y es que tras 24 años en los juzgados de Vigo, el lunes tomará posesión como magistrado de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). “Lo afronto como una renovación personal y un reto profesional, con una ilusión tremenda”, resume.

– En un año muy duro en lo personal va a dar un paso de gigante en su carrera al ascender al TSXG.

–Sí. Fue una oportunidad que surgió sin yo buscarla. Sencillamente me pidieron que solicitara la plaza. Y con una pequeña coacción moral, porque cuando dudaba si pedirla o no esa persona me planteó: '¿Qué te habría dicho Maite?' Y claro, ella me habría animado a hacerlo, habría estado muy orgullosa. Este cambio supone una gran responsabilidad. Al principio me preguntaba si tendría la suficiente sapiencia y conocimientos como para instalarme en el TSXG, pero en Vigo, hasta que cesé hace una semana, llevaba ya 15 años de recorrido en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo [la misma jurisdicción] donde tuve un maravilloso equipo de funcionarios con la letrada judicial (LAJ) al frente, así que me veo plenamente capaz de asumir el nuevo destino.

– Echemos la vista atrás. Su trayectoria profesional empezó en 1991, en Verín...

– Sí, estuve cinco años y para mí fue un renacer, un punto de inflexión. A Verín le debo mucho. Después estuve dos años en Bilbao y me vine a Vigo en 1999, fundamentalmente porque Iago, mi hijo mayor, sufre trastorno autista y vi que aquí había una fundación, Menela, que ayuda a estas personas. De hecho, al poco tiempo me nombraron patrono de la fundación y ahí sigo.

– Una etapa clave en Vigo fue la que tuvo como juez de Familia. ¿Cómo recuerda esos cinco años?

– En el juzgado de Familia vi lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Gente que es capaz de ser consciente de que su proyecto ha fracasado y llegar a acuerdos y gente que por rencor, ira, celos... usa a sus hijos como instrumento o como moneda de cambio. Es terrible. Yo siempre le decía a los padres que lo que tienen los hijos es que se hacen mayores y luego hacen cuentas. Y cuando sacan la suma es fatal y eso ya no se puede cambiar. Yo viví la separación de mis padres. Lo que sufrí con 15 años, el conflicto que se vivió en casa, lo llevé siempre en la mochila. Y como juez de Familia quise aportar mi experiencia para ayudar a los chavales y explicarles que de esa situación se sale. Para ponerme como ejemplo ante ellos: ‘He llegado hasta aquí y vosotros también lo podéis conseguir’.

– Su marcha de ese juzgado fue sonada. En una entrevista con FARO en 2008 confesó que lo hizo porque la sala no tenía medios, estaba “abandonada a su suerte”.

– Me fui enfadado. Y pasado el tiempo me reafirmo en que ese enfado estaba justificado. Los operadores jurídicos y los que como yo se movieron en ese ámbito sabían que yo tenía razón: el punto de encuentro no funcionaba razonablemente bien, los equipos psicosociales carecían de medios y personal... Todo se ralentizaba y para un crío que vive la separación o el divorcio de sus padres el tiempo corre, el tiempo pasa y no se recupera...

– ¿Cómo fue el drástico cambio a la jurisdicción contencioso-administrativa, en la que se mantuvo hasta ahora y en la que seguirá en su nueva etapa en el TSXG?

– El cambio fue importante. Es una jurisdicción técnica, el derecho puro y duro. En cualquier asunto, aunque parezca sencillo, no hay menos de seis o siete leyes o mejor dicho disposiciones que debes aplicar. Normativa europea, nacional, autonómica, local... Es inabarcable, abrumador. Tomé este camino sin precipitarme, tras razonarlo, y aquí me quedo. En el ámbito contencioso estoy cómodo y en él, en el TSXG, espero terminar mi carrera.

– Siempre fue un juez atípico, de vestir informal...

– Hace 20 años que no uso traje y no voy a cambiar ahora [sonríe]. La corbata solo cuando se entra en una sala de vistas. Me gusta transmitir la imagen de que un juez no es alguien superior: solo da y quita razones, pero no es más que nadie. El mayor halago que me hizo un compañero de oficio es que no parecía un juez. Si tengo tan buena relación con abogados y procuradores es porque siempre me han visto como alguien cercano, con la posibilidad de resolverles cualquier duda. En mi trabajo lo importante es el sentido común y conocer la ley, con independencia del aspecto exterior.