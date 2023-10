De la sorpresa de un primer momento por un cambio de paradigma histórico a la voluntad de continuar con lo previsto. La elección de España, Portugal y Marruecos para organizar el Mundial de fútbol de 2030 con partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay no alterará el objetivo de Vigo de ser una de sus sedes.

Así lo ha ratificado este jueves el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, al asegurar que mantiene "con toda la fuerza y ánimo" esta opción. En su primera valoración sobre el anuncio de la cita mundialista aseguró que es una "gran noticia para España, el deporte y el fútbol", pero que ahora toca seguir trabajando en las fases siguientes. Vigo peligra en la lista de sedes del Mundial 2030 España contará con menos partidos de los previstos inicialmente, algo que afectaría principalmente a ciudades como Vigo, A Coruña, Oviedo o Murcia que deben realizar obras importantes en sus estadios para adaptarse a los 45.000 espectadores "netos" que exige la FIFA. El regidor insiste en que las opciones de la ciudad se basan en un proyecto "muy sólido y consistente" que además cuenta con "garantías totales del buen funcionamiento". Para corroborarlo recuerda que durante la visita del comité organizador de la RFEF a la ciudad el pasado mes de abril "entusiasmó y gustó muchísimo" a los responsables. España acogerá el Mundial 2030 de fútbol junto a cinco países y dos continentes más Por ello, se muestra dispuesto a seguir mostrando que son "una gran opción" hasta el próximo año, cuando se anunciará el número de sedes definitivo. Al mismo tiempo, Caballero ha cargado contra la presidenta y portavoz del PP de Vigo por sus reacción a la noticia. "Lamento mucho que decidiera que Vigo está descartado" dijo en referencia a la publicación de Marta Fernández-Tapias en la red social X (antes conocida como Twitter) en la que ironizaba sobre las opciones de Balaídos de ser sede. "No sé de dónde saca eso, ¿no quiere que sea sede?" se preguntaba al respecto de la posición de los populares locales.