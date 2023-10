La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha confirmado una sentencia dictada por un juez de Familia que desestima la demanda de un padre que pretendía dejar de pagar la pensión de alimentos a su hija basándose en que ya es mayor de edad y no mantiene relación con él. Los jueces rechazan sus alegatos ya que el hecho de que no existan lazos afectivos entre ambos no es achacable a la joven, sino al propio recurrente por su desatención “continuada y persistente”.

La sentencia de divorcio en la que se le impuso pagar una mensualidad de 160 euros a su hija se remonta a 2021 y fue en 2022 cuando este hombre presentó una modificación de medidas para interesar la extinción de dicha pensión de alimentos. La Audiencia, al igual que hizo antes el titular del Juzgado de Primera Instancia 15 de Vigo, rechaza íntegramente la demanda. La madre de la joven relató que la falta de relación paterno-filial era solo imputable a su exmarido. “No existió ningún tipo de relación durante la minoría de edad. No se ocupó de ella ni en el ámbito económico ni en el afectivo”, afirmó en su oposición al recurso. La propia hija, que vive con su madre y que no es económicamente independiente, confirmó que su progenitor “no había creado lazos afectivos con ella desde su infancia, por lo que para ella es un desconocido”. El recurrente alegó que lo que él censura, a efectos de pedir la extinción de los alimentos, es el comportamiento de su hija para con él desde que es mayor de edad “y no antes”. Los magistrados tampoco atienden a este alegato. “Los lazos afectivos no aparecen ni desaparecen sin más, son producto del transcurso del tiempo durante el cual se han construido los mimbres de la relación; si mientras la hija era menor el padre no se ocupó de construirlos, no puede ahora pretender que existan cuando no han sido tejidos”, afirman. Y, concluyen, querer retirarle la pensión no parece “el camino más adecuado” para intentar recuperar la relación con ella.