Un accidente múltiple colapsó a primera hora de hoy la autopista AP-9 a la altura de los túneles de A Madroa y bloqueó durante más de una hora el acceso y la salida de Vigo a través de esta vía de alta capacidad. Las retenciones llegaron a superar el puente de Rande en dirección hacia la ciudad y alcanzaronTeis en sentido contrario.

El siniestro se produjo sobre las 8.20 horas y, según informa Emerxencias 112, en la colisión hay entre cuatro y cinco vehículos implicados. Minutos después, y probablemente debido a las colas que se comenzaron a formar, se produjo otra colisión entre los túneles y Rande. A mayores, el siniestro se ha registrado en una jornada con mayor intensidad de tráfico de vehículos debido a la celebración en el Instituto Ferial de Vigo de Conxemar.

Varias ambulancias han tenido que desplazarse hasta la zona después de que los testigos informaran que al menos una persona necesitaba asistencia médica. También se movilizó a Guardia Civil, Policía Local y Servicio de Mantenimiento de la Autopista.

Como en anteriores ocasiones, el accidente, según informan desde el 112, ha sido por alcance. Una siniestro habitual que se produce cuando en la subida hacia A Madroa algún coche trata de adelantar y sale hacia el carril izquierdo con pocoa velocidad, limitada por la empinada subida, lo que provoca que los conductores que llegan por esa carril a 100 km/h tengan que pegar un frenazo, muchas veces insuficiente para evitar un golpe que suele acabar siendo en cadena.

¿Qué pasa en los túneles de A Madroa?

Los accidentes en el túnel de A Madroa no suelen ser graves, pero sí problemáticos. La configuración de este tramo de la autopista (y particularmente del subterráneo, con solo dos carriles de circulación, una pendiente del 6% y un arcén limitado) lo convierten en un punto conflictivo. A ello se suma la elevada intensidad de tráfico: en torno a 40.000 vehículos diarios de los que el 12% son camiones; pero también la pericia de algunos conductores (o más bien la falta de ella) a la hora de afrontar este complejo tramo de la autopista.

Expertos en materia de tráfico y seguridad vial consultados por este periódico, así como agentes conocedores de esta problemática, coinciden no solo en que se trata de un punto conflictivo, sino que apuntan en la misma dirección a la hora de explicar los motivos por los que se producen tantos siniestros en apenas 400 metros de autopista.

Los accidentes —explican— son muy similares. Ante la falta de un tercer carril lento, los camiones están obligados a circular por el derecho. Además, tienen prohibido adelantar. Los conductores que van detrás de esta larga cola de vehículos pesados que apenas logra alcanzar los 50 km/h de velocidad optan por cambiar de carril para sobrepasarlos. Pero la elevada pendiente no permite que su turismo salga con la misma fuerza que en una recta. El piloto no toma las precauciones necesarias y en cuestión de segundos entra lentamente en el carril izquierdo convirtiéndose en un obstáculo para los que llegan a 100 km/h, que se ven obligados a pegar un frenazo. Contra este último turismo impactan en cadena los conductores que vienen detrás, en muchas ocasiones por no respetar la distancia de seguridad, fijada excepcionalmenten en este tramo en 150 metros.

"Normalmente el piloto que desencadena el accidente al cambir de carril de forma imprudente no se ve implicado y continúa la marcha sin percatarse del siniestro que ha provocado a sus espaldas", reconoce un agente de Tráfico.

Tras la colisioón, el túnel, que tiene solo un arcén de apenas 2,5 metros, queda bloqueado. En el mejor de los casos, y si los vehículos que han colisionado por alcance no han interrumpido el otro carril, todo el tráfico (pesado y ligero) debe confluir en uno y el embudo comienza a saturar la AP-9.

Dirección General de Tráfico y Audasa son conocedores de la problemática, ya que lo advierten con multitud de señales antes de la entrada al túnel: limitación a 100 km/h, distancia de seguridad de 150 metros obligatoria y prohibido el adelantamiento de camiones. A mayores, a las puertas del túnel, un enorme cartel alerta de lo que sucede de forma periódica: "Precaución: colisiones por alcance".