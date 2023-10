El gobierno local de Vigo ha dado luz verde a una modificación presupuestaria para afrontar parte del sobrecoste que implican los cambios aprobados en el proyecto del ascensor HALO, que conectará Serafín Avendaño y Vía Norte, para liquidarlo este mismo ejercicio.

Tras imputar 1,2 millones de euros a las cuentas de 2023, el pleno municipal deberá aprobar la próxima semana un suplemento de crédito por valor de 2 millones, teniendo en cuenta que el coste total de los cambios asciende a 3,2 millones.

Esta suma llegará de los remanentes debido a la “inaplazabilidad del gasto”, para evitar la paralización de la obra, el retraso en su entrega o, en el peor de los casos, tener que frenar los trabajos y volverlos a contratar en 2024, con riesgo de que determinados recursos técnicos y de personal no estén disponibles.

La medida ha sido criticada por la oposición con el BNG a la cabeza. La formación nacionalista ha presentado una enmienda para demandar que se movilice el importe equivalente al ‘Plan Cidade’ presentado por ellos y que cifran en 10 millones de euros en los barrios.

En el Partido Popular, Miguel Marín ha tachado de “truco contable” esta modificación para evitar que se incumpla la regla de gasto que volverá a estar en vigor en 2024. El edil ha acusado al Concello de hacer un “uso torticero de los remanentes” y ha preguntado “cuánto es el límite que está dispuesto a pagar” por esta obra.