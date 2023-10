O Bloque Nacionalista Galego organizou un roteiro guiado para dar a coñecer “O Vigo de Fernández del Riego”, unha iniciativa coa que quixo pór en valor “a figura do senlleiro galeguista e a súa fonda pegada na nosa cidade”. Contrapón esta acción coa “inexplicábel e ofensiva inacción do Concello de Vigo”, que “non realizou ningunha actividade malia ser o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas deste 2023”.