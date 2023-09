Hace varias décadas, Xurxo González, “o americano”, impulsó en Saiáns una iniciativa pedagógica a través de la empresa Forsai Etnotur y gracias a la cual cientos de escolares se desplazaban a la parroquia viguesa para visitar el espacio natural de la misma, para conocer su riqueza y gran valor. Aquel proyecto se denominó “Aula Esquío” y con el objetivo de fomentar el uso respetuoso del monte y habitarlo, así como dinamizar la vida cultural en Saiáns y ofrecer a los más pequeños la posibilidad de acceder a una gran aula al aire libre, la Asociación Cultural Lideiras acaba de rescatar aquella iniciativa con la puesta en marcha una amplia programación de actividades.

Tras una prueba piloto celebrada el pasado sábado 23 con un grupo de juego en el parque forestal de Saiáns, para dar comienzo la nueva etapa de “Aula Esquío”, la entidad cultural llevará a cabo una romería que tendrá lugar mañana durante toda la jornada. En el evento, que se celebrará desde las 11.00 hasta las 20.00 horas, no faltarán puestos de artesanía y de comida, conciertos o charlas, que llenarán de más vida los montes de Saiáns.

“Lideiras naceu en 2021 co obxectivo de dinamizar a parroquia, porque sen desmerecer á asociación de veciños, a actividade cultural en Saiáns era inexistente porque o Concello non programaba nada. Nós xuntámonos, a xente de toda a vida, e coincidindo coa miña maternidade, meu compañeiro e máis eu pensamos que non queriamos que o noso pequeno medrase nun lugar no que non acontecía nada, así que comezamos a organizar as Picnic Sesións. Logo, con Uxío á fronte da comunidade de montes, nalgunha ocasión nos mencionou se a ver se faciamos algo alí, e decidimos reinterpretar a ‘Aula Esquío’ ”, explica María Rey, una de las impulsoras de la iniciativa.

A partir de este otoño, el parque forestal de Saiáns acogerá una romería el primer domingo de cada mes, así como todo tipo de actividades, tales como laboratorios de arte o exploraciones sonoras, entre muchas otras.