“Quiero hacer una charla amena, divertida y también informativa. Porque lo que me interesa de verdad es la manera en que las cosas que no parecen conectadas, en realidad lo están. Por ejemplo, Disney con el manga moderno”. Esta es la declaración de intenciones del profesor, amante y experto en manga y anime, Jordi Pastor. Y uno de los invitados de excepción a la última edición del Galician Freaky Film Festival (GFFF). Por supuesto, no ha querido desvelar la raíz que esconde semejante vínculo, “eso os lo contaré el sábado, cuando os vea”, responde.

Porque Jordi es el encargado de arrojar luz sobre el tema principal de esta séptima entrega del festival de lo raro, dedicada a una de las obras más emblemáticas de la cultura japonesa moderna: “Akira”. “Akira fue algo especial para esa generación que creció yendo a los videoclubs, en la que me incluyo. Lo descubrimos en VHS y era como encontrar oro porque no existía internet y, entonces, era muy difícil acceder a determinados productos. Lo único que teníamos eran los festivales y las publicaciones especializadas”, recuerda Pastor. Encargado de la conferencia “AKIRA: Do Manga ao Anime” (sábado 30, a las 11.00 horas, Apo’strophe.arte), explicará cómo se gestó no solo la historia de la obra, sino también la profunda transformación que su creador, Katsuhiro Otomo, experimentó a nivel personal. Y cuya clave estaría en el intenso esfuerzo realizado para adaptar un manga (cómic japonés) de más de dos mil páginas escrito y dibujado por él, en un anime (película de animación japonesa). Una verdadera revolución interior y creativa que supuso para los adolescentes y jóvenes de los años ochenta vinculados a ambos géneros, una revelación. “Otomo había trabajado en animación y sintió la necesidad de hacer de su cómic un film. Fue muy novedoso todo lo que hizo. Para empezar, era la primera vez que se hacía una animación con doblaje. De hecho, primero se dobló la historia y luego Otomo hizo los dibujos, para que pudieran estar perfectamente sincronizados. Además, era la primera vez que se usaban efectos informáticos en una peli de este tipo”, relata Pastor. El experto admira a “Akira” más allá de la historia, ya de por sí magnética en aquellos años. Resumen: Neo-Tokyo es una ciudad construida sobre las ruinas de la antigua capital japonesa destruida tras la Tercera Guerra Mundial. Japón es un país al borde del colapso que sufre continuas crisis políticas. En secreto, un equipo de científicos ha reanudado por orden del ejército un experimento para encontrar a individuos que puedan controlar el arma definitiva: una fuerza denominada “la energía absoluta”. Pero los habitantes de Neo-Tokyo tienen otras cosas de las que preocuparse... Pastor la admira como una auténtica oda al detalle y el mimo de las cosas bien hechas. “Todo estaba hecho a mano. Y todos los personajes, aunque fueran secundarios, estaban tremendamente estudiados. Otomo trabajó en profundidad en cada uno de ellos, dotándoles de personalidad y de detalles estéticos que diferenciara a cada uno de los demás”. De ahí su importancia y la legión de seguidores que ha acumulado en sus más de tres décadas de existencia. Porque, además, se cumplen 35 años desde que “Akira” saliera al mundo. Como dato para avezados en esto del anime, Pastor apunta que “la peli salió antes de que acabara el cómic (para entenderlo, habría que tomar por ejemplo, una historia como la de la serie ‘Cuéntame’, que se construye en tiempo real) lo que supuso para su autor y director una ansiedad horrible. Tenía que decidir un final y condensar toda la información de miles de páginas, de forma entendible en una película”, esto, según Pastor, influyó de manera determinante en Otomo. Provocando cambios severos en él que le llevaron a parar la actividad un tiempo para recuperarse de semejante gesta. Pastor acaba con dos reflexiones sobre el mundo del cómic. “Se le ha catalogado como baja cultura, al considerarlo popular. Pero su éxito reside en que es un tipo de lenguaje visual que trasciende la edad porque, aunque no se entienda el 100% del texto, la imagen completa la historia. Esto lo convierte en un arma ideal para aprender. Estamos luchando para introducirlo en los libros de texto, porque ha demostrado su eficacia en el aprendizaje de materias que nada tienen que ver, como matemáticas o física. La imagen explica y llama la atención sobre esos contenidos, es una herramienta muy poderosa”, afirma este profesor. Y añade, que lee cómics con su hijo de 5 años, “no quiero adoctrinarle, pero le abre la mente, incluso a nivel emocional. Porque cuando muere un personaje o desaparece, o cuando ve que Batman, que es un superhéroe al que él considera invencible, llora... Hace un proceso emocional importante. Hay cosas que no termina de entender, pero yo le explico cómo son las experiencias que viven las personas. Y entonces, él aprende cierta gestión emocional”.