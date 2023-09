Carlos Enrique Pérez: “O Tamberlick foi a gran perda para a cidade; nel impulsouse o Vigo moderno”

Un percorrido a través dun século da escena lírica da cidade e o retrato da sociedade viguesa do momento, os seus gustos musicais, os espazos escénicos e as compañías itinerantes, é o que atoparán os lectores no libro Melodías e voces esquecidas. Un século de escena lírica en Vigo (1832-1931), que vén de publicar o pianista e catedrático do Conservatorio Profesional de Música de Vigo, Carlos Enrique Pérez, e que foi presentado onte no marco do Outono Lírico, organizado pola Asociación de Amigos da Ópera.

–Rematou compilando a súa tese nun libro.

–Efectivamente é froito da miña tese, pero eliminei o carácter científico para convertelo nun texto divulgativo no que reivindicar que o núcleo da vida cultural en Vigo durante un século foron os espectáculos líricos. Hoxe semella que na historia recollemos a riqueza urbanística e artística, pero antes, a cidadanía a onde acudía era aos escenarios vigueses para gozar dos espectáculos líricos, nos que a ópera tan só era un apartado moi pequeno. O xénero habitual era a zarzuela, porque era moi dinámico e transversal, e foi evolucionando ata acadar outros máis picantes, unha galería de xéneros que foron enchendo os distintos escenarios da cidade.

–Non existe un traballo semellante, como foi o proceso de elaboración?

–O antecedente máis importante é o traballo do musicólogo vigués Enrique Sacau, quen abordou as tempadas líricas de Tamberlick, que foron as primeiras no 1882-83, e el mesmo di que o deixou como unha semente para que veña outra persoa e poida avanzar. A verdade é que a maior dificultade que tiven foi a recollida de datos. Esta é unha cidade con pouca memoria e no apartado lírico máis, porque non hai arquivos, os teatros desapareceron e non se dispón de todo o arsenal de representacións líricas. O que quedan son citas nas hemerotecas dos xornais, co cal provocou unha pescuda minuciosa e quedei bastante sorprendido porque localicei até 6.000 representacións na cidade e só tendo en conta as dos grandes recintos: o Tamberlick, o Odeón, o Rosalía de Castro e o García Barbón.

–Que fitos albergaron aqueles teatros?

–A gran perda para a cidade foi o Tamberlick, porque nel se recolleron os fitos da escea viguesa e foi o recinto que impulsou o Vigo moderno, para que pudieran vir os grandes do momento. Nel tivo lugar a primeira proxección de cine mudo, a de cine sonoro e a única estrea na cidade de ópera, que foi O Mariscal, de Eduardo Rodríguez-Losada. O Odeón tamén recolleu moita actividade escénica nos primeiros anos de funcionamento, dende lírica a concertos e teatro. Non menos importancia tiñan espazos máis pequenos nos que tiñan cabida o perfil das persoas que non podían pagar unha entrada ao Tamberlick, como por exemplo a sala Pinacho ou o salón de variedades, nos que había unha morea de pequenos encontros cunha actividade lírica moi rica. Os actores secundarios foron os salóns das sociedades recreativas e os cafés, pois Vigo contaba cunha importante rede. Nos anos 20 acolleron ás famosas cupletistas que ofrecían espectáculos picantes dirixidos a público masculino. Un dos grandes descubrimentos no libro é o xardín teatro Bretón, a carón do García Barbón, e que albergou unha intensa actividade de zarzuela. Vigo contou cun gran número de salas nas que se congregaba a sociedade viguesaarredor do

espectáculo lírico.

–Como se produce o esmorecemento daquelas representacións?

–Coa ditadura franquista redúcese a actividade, pero sobre todo débese á chegada do cine sonoro e do disco.