Algo más de 20 minutos y sin intervención del alcalde, Abel Caballero, que presidió la sesión. Es un resumen rápido del pleno extraordinario convocado por el Partido Popular y el BNG para la reprobación del alcalde, Abel Caballero, y la puesta en marcha de una comisión de investigación por el fallido patrocinio del concierto de Guns N’ Roses celebrado en el estadio de Balaídos el pasado 12 de junio. Ambas propuestas fueron rechazadas por la cámara, en la que el PSdeG cuenta con una amplia mayoría: su portavoz, Carlos López Font, defendió que la tramitación del concurso público fue “impecable”.

El portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, aseguró que el intento de patrocinio del gobierno municipal para que la banda americana llegase a Vigo esconde “flagrantes indicios de graves irregularidades administrativas que poderían incurrir en ilícitos penais”. “Querían entregar case 2 millóns de euros á promotora do concerto de forma irregular a través dun concurso público con bases ad hoc que se licita seis meses despois de que o concelleiro delegado de Festas remita unha carta de interese comprometendo unha achega económica practicamente do mesmo importe”, argumentó.

Igrexas acusó al equipo de gobierno de “falta de transparencia” y de considerar el Ayuntamiento “su finca privada”. “Reuniuse ou non Abel Caballero con responsábeis da promotora do concerto días antes de remitirlle a carta de interese? Que apalabraron por fóra dos procedementos de licitación pública? Por que puxeron en marcha un falso concurso de patrocinio publicitario cando nunca antes usaran ese mecanismo con ningún outro concerto en 16 anos de goberno? Que é o que querían agochar? Van asumir algunha responsabilidade política por este verdadeiro escándalo?”, se preguntó el edil nacionalista.

El concejal del PP, Miguel Martín, indicó que el origen del concierto de Guns N’Roses en Vigo fue el “ataque de celos” sufrido por el alcalde cuando la Xunta se apuntó el tanto de “recuperar” Balaídos para grandes eventos con la actuación de Muse –su promotora fue Live Nation, la misma que la de Guns N’ Roses–, y añadió que, a partir de ese momento, se reunió con el promotor y el gobierno local dirigió esa carta de interés “pese ás advertencias da asesoría xurídica”. “Sabía perfectamente que só actuaría en Balaídos se cobraba eses 2 millóns de euros. Simularon un concurso público e metéronse en problemas por incompetentes”, manifestó.

Martín destacó que el alcalde “fixo o imposible” para dejar desierto el concurso después de que la portavoz del PP en el Concello, Marta Fernández-Tapias, delegada de la Xunta por aquel entonces, desvelase que Guns N’ Roses era el concierto que traería el Concello a Balaídos, y la denuncia de un abogado de la ciudad. “Quedou baleiro o concerto porque só se presentou unha empresa que non podía presentarse porque existía unha carta de interese e incumpríase o código antifraude e anticorrupción do Concello, e iso sabíao a señora Patricia Rodríguez –concejala que presidió la mesa de contratación–, que asinou a declaración de falta de conflito de interese e tivo que tirar o concurso abaixo, se non, metíanse nun problema ao pagar os 2 millóns”, dijo.

"Escándalo político"

López Font tildó de “escándalo político” la “confluencia de BNG y PP” en el pleno extraordinario y añadió que, en los planteamientos de la oposición, “solo falta la firma del ideólogo, [Alfonso] Rueda”. Destacó que el Ayuntamiento “no ha pagado ni un euro” para patrocinar el concierto, pero no se pronunció sobre si hubo un compromiso previo entre el alcalde y la promotora. “Estamos ante un concurso público dentro de la legalidad, impecable. Quedó desierto porque un licitador no presentó documentación”, aseveró.