A fuerza de motosierra y, probablemente, con nocturnidad. De esta forma han segado uno de los símbolos de la Comunidad de Montes de Coruxo este fin de semana. La escultura del trasno que saluda a los visitantes a la entrada de este parque forestal de Vigo desde hace un año y que es todo un emblema para vecinos y comuneros, ha desaparecido. La han robado.

La denuncia está ya en manos de la Policía Nacional. A mayores, la comunidad de montes ha hecho público el suceso a través de sus redes sociales. Asumen que encontrarla será "muy difícil", pero no pierden la esperanza. Creen que el robo se produjo entre el sábado y el domingo. El viernes —confirma su presidente, Antonio Álvarez— todavía estaba allí. Fue el propio escultor (Rafael 'O Becho') el que el domingo por la mañana se percató de que el "Ser do bosque", como el mismo la bautizó, había sido talado.

Todo un símbolo contra los incendios

El valor sentimental y simbólico de la escultura del trasno es enorme para la Comunidad de Montes de Coruxo. El artista lo talló a motosierra sobre uno de los castaños que se quemaron durante los fatídicos incendios del año 2017. Pero tiene más historia. Ese árbol formaba parte del primer gran proyecto de plantación de frondosas de la comunidad para crear un cortafuegos natural. "Y funcionó", rememora su presidente, Antonio Álvarez. "Justo en esa zona se frenó el incendio de 2017. Ese castaño murió defendiendo el monte", destaca. De ahí la importancia de la escultura que se talló en su tronco quemado.

Coincidiendo con el quinto aniversario de estos incendios y el 30 aniversario del monte vecinal, en 2022 se elaboró e inauguró esta obra de arte. Apenas un año después algún "desalmado" ha decidido que puede quedar mejor en su casa que en el monte: "No la han roto. Todo apunta a que se la han querido llevar para poner en otro sitio, ya que la han cortado con una motosierra llevándose parte de la base", lamenta el presidente de la comunidad de montes. "Es una vergüenza que haya personas que no tengan respeto alguno. El monte lo cuidamos para disfrute de todos. Hay un trabajo y un esfuerzo muy importante detrás para que luego vengan otros y lo destrocen haciendo lo que les da la gana. ", critica.

La denuncia a través de sus redes sociales está ya siendo compartida por multitud de personas."O que non sabe o maleante que fixo isto é que os trasnos, tal e como di a lenda, cando se lles irrumpe dalgunha maneira, tenden a gastar "bromas" un tanto pesadas, creando situacións moi inusuais e desagradables cando se lles molesta. Pensamos que cortalo polo pé e arrincalo do seu hábitat non foi unha idea moi acertada por parte deste individuo. A única saída que lle queda é devolvelo ao seu lugar de orixe, ao seu hábitat, tal e como o atopou. Se o tira ou o queima non servirá de nada, xa que perseguirá ao seu agresor e cómplices alá onde vaian. Se sabes algo sobre este feito ponte en contacto con nós, te estaremos moi agradecidos. E, sobre todo, comparte!", han reclamado a través de las redes sociales.