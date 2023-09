“Queremos ofrecer biomarcadores que permitan predecir si el paciente responderá a la terapia”

Con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebró ayer en Príncipe una acción en la calle para reivindicar un mayor apoyo a los investigadores y poder alcanzar en 2030 una tasa de supervivencia del 70%. La viguesa Mónica Martínez, quien en su trayectoria profesional se ocupó de estudiar ciertas alteraciones en el ADN de las células tumorales y su implicación en el desarrollo del cáncer, estuvo presente en la acción de la AECC para dar visibilidad a los proyectos de su Grupo de Oncología Molecular Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, situado en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

–¿En qué proyectos está trabajando actualmente su grupo de investigación?

–Mi equipo se centra, particularmente, en encontrar predictivos de respuesta a inmunoterapia. La inmunoterapia es una terapia que llegó hace una década, aproximadamente, al panorama de posibilidades terapéuticas oncológicas y ha supuesto una gran revolución. Por una parte, porque por primera vez se encuentran largos supervivientes a tumores que hasta entonces eran muy letales, como puede ser el cáncer de pulmón. Y en segundo lugar, porque a diferencia de otras terapias, lo que hacemos es promover que el sistema inmune del propio paciente sea el que detecte las células tumorales y consiga atacarlas. Es una terapia con muchos menos efectos secundarios y está dando maravillosos resultados. El problema es que el mayor porcentaje de pacientes no consigue beneficiarse de ella. Nosotros intentamos entender a nivel molecular por qué unos pacientes sí responden a ella y otros no, con una doble intención también: poder ofrecer al oncólogo un biomarcador que permita predecir si ese paciente tiene muchas posibilidades de responder a esta terapia o no y, en este último caso, ofrecerle otra más acorde. Por otro lado, en un futuro esperamos que, si entendemos bien cómo funciona esto a nivel pequeñito, no a nivel molecular, podamos acondicionar a un paciente que de primeras tenga pocas opciones para responder a la terapia y que realmente lo consiga.

–¿Se escoge para ello algún tipo de proceso oncológico específico o la investigación se extiende a todos los tipos de tumores?

–Hemos empezado con el cáncer de pulmón porque sigue representando el tumor más mortal a día de hoy en nuestro país y a nivel mundial, pero trabajamos también con renal y ya tenemos proyectos nuevos, ahora acabamos de conseguir uno en páncreas y colorrectal. Sobre todo, son tumores que nosotros denominamos sólidos, no de sangre, pero como la inmunoterapia también cada vez se está dando en más tipos tumorales, estamos abiertos a ampliar la investigación.

–¿Cuáles son los retos u objetivos que se ha fijado conseguir su grupo de investigación en el área de Vigo?

–Aunque llevamos poquito tiempo, lo cierto es que tenemos resultados muy esperanzadores, sobre todo en un proyecto de biopsia líquida, que consiste en encontrar material genético a partir de sangre, encontrar y predecir. Hemos encontrado una firma que ahora estamos validando para que consiga predecir de forma real qué pacientes pueden responder o no a la terapia y si están respondiendo a lo largo de la inmunoterapia, simplemente como análisis de sangre, y esperamos eso, poder validarlo. Yo llevo tres años ahora en Vigo, pero soy tremendamente optimista en cómo está funcionando nuestro equipo multidisciplinar, este engranaje y esta maquinaria, y creo que en los próximos años podremos tener buenos resultados.