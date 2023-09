La última resolución de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de innovación de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad dejó este año excelentes noticias para la Universidad de Vigo al otorgarle la concesión de siete ayudas por valor de 150.000 euros. Estas cifras son los mejores datos alcanzados por la institución académica viguesa en esta convocatoria, una de las pocas que existen, tanto a nivel nacional como internacional, específicas para divulgación, así como una de las más competitivas.

Según explicó la vicerrectora de Investigación e Transferencia, Belén Rubio, “este é o ano que acadamos máis éxito ao conseguir máis do 50% dos proxectos presentados, o maior número de propostas financiadas e, tamén, a contía máxima de financiamento”, relacionando dicho éxito con una “maior conciencia por parte do persoal investigador de que a divulgación científica é importante”, junto con el apoyo técnico prestado desde la Universidad de Vigo por parte del personal de la Unidade de Cultura Científica (UCC). Desde la Vicerreitoría de Investigación e Transferencia destacaron especialmente la consecución de estas siete ayudas porque con ellas se ratifica una tendencia que arrancó en el 2018, cuando por primera vez la UVigo alcanzó dos de estas subvenciones. En este sentido, Belén Rubio apuntó que “o importante é que fomos aumentando progresivamente, desde un 0% no 2017 a un 20% no 2018 e ata chegar a máis do 50% este ano”.

En cuanto al reparto de los proyectos subvencionados, Vigo tendrá un papel protagonista, puesto que buena parte de los mismos partirán de la ciudad olívica. Así, se retomará el programa “Ciencia de ida e volta”, el plan anual de actividades de la UCC y de la UVigo, y se pondrán en marcha la miniserie documental “Desafíos do océano: científicas ao mando” y CINBIO contará con financiación para la puesta en marcha de una nueva edición de la feria CinVigo. Asimismo, se creará “Mar emerxente | Scientist meet Artists”, un espacio de encuentro y diálogo entre dos disciplinas muy diversas.