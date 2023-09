Inflación y necesidad de conciliar disparan un 20% los usuarios de los comedores escolares

El alza de precios se ha convertido en un quebradero de cabeza para muchas familias con hijos, que también se ven obligadas a hacer auténticos rompecabezas para compatibilizar la atención y cuidado de los menores con su vida laboral una vez iniciado el curso. Un servicio que mitiga ambas cuestiones es el comedor escolar, que permite que el alumnos permanezca más horas en el centro educativo a la vez que se alimenta de una forma sana, equilibrada y económica. Tanto es así que este año desde Foanpas, el colectivo que aglutina a los padres y madres de estudiantes de casi una treintena de colegios de Vigo, han detonado el incremento de hasta un 20% de usuarios en los comedores escolares.

Bajo precio

Si bien es la conciliación familiar con la laboral la que motiva, casi de forma histórica, la necesidad de emplear este servicio, en este curso, sus responsables han percibido cómo cada vez son más las familias que lo demandan por la subida en la cesta de la compra. De esta manera, al estar los menús que se sirven subvencionados, sus precios son muy bajos o incluso gratuitos para aquellas familias que cuenten con una beca municipal.

82 euros al mes

En el total de 26 comedores que gestiona Foanpas a través de dos empresas –Arume y Cálidus– se servían el curso pasado 2.100 menús diarios, cifra que ahora escala a los caso 2.500. El precio mensual del servicio –atendiendo a que el niño acuda los cinco días de la semana escolar al comedor– es de 82 euros; esto es, un precio de 3,7 euros por un menú que consta de dos platos más postre (que suele ser fruta), mientras que los subvencionados por el Concello el precio es cero. “Este ano subiron moito o número de usuarios e incluso estamos vendo que acuden xa os cativos de 6º de Infantil que case nunca antes acudían os comedores”, explica Iria Salvande, quien como ejemplo, expone la situación del comedor en el CEIP Seis do Nadal. “O ano pasado tiñamos 160 usuarios, e agora rondaremos os 200 sen contar os becados”, amplía la presidenta de Foanpas.

Más monitores

Este aumento de usuarios motiva también un incremento del personal de atención al servicio, los monitores de comedores, ya que no solo funcionan como un espacio dedicado en exclusiva a la alimentación sino que realizan actividades y talleres de dinamización así como juegos que favorezcan la convivencia. “Temos que contar con máis persoal e tamén con maior participación das familias. Trátase dunha actividade voluntaria por parte das anpas pero é un servicio fundamental. Para nos será máis sinxelo deixar esta competencia na Xunta pero vendo a calidade dos deus menús a nós non nos vale”, puntualiza Salvande.

Becas municipales

En la actualidad el colectivo cuenta con subvencionen tanto de la Xunta de Galicia (160.330 euros en la última convocatoria) y del Concello de Vigo (606.000 euros) que favorece a que los precios en los comedores sean bajos, 82 euros mensuales, si bien para muchas familias en plena situación de crisis pueden resultar insalvables. Por ello, y en primer lugar, Foanpas ha reiterado en múltiples ocasiones al Gobierno local la celeridad a la hora de publicar la resolución de las becas de comedor, que a día 22 de septiembre –doce días después del inicio de las clases– todavía no han sido anunciadas, con el consiguiente perjuicio para las familias que todavía no se han inscrito en el servicio de comedor al desconocer si son o no concesionarios de la beca.

Subvención autonómica

Por otra parte, también está prevista de una reunión entre el colectivo de anpas de la ciudad con la Xunta de Galicia en relación a esta aportación autonómica a los menús. Concretamente, y tal y como ha explicado Salvande, la aportación del Gobierno autonómico es de 0,5 euros por comensal, lo que consideran “inviable” en la situación de inflación actual.

Gestión directa e indirecta

Junto al trabajo de Foanpas, hay otros 22 colegios que tienen un servicio de comedores gestionado por la Xunta de Galicia, bien de forma directa –con cocina en el propio centro educativo– o indirecta a través de una empresa de catering. Entre ambos aglutinan a cerca de 3.609 usuarios. Sobre estos últimos, la Consellería de Educación sacó a licitación el servicio para los 144 colegios de la comunidad que cuentan con ese servicio de comedores de gestión indirecta, incluidos los 14 de Vigo el pasado mes de mayo. En total, son 1.693 usuarios que pasarán a ser atendidos por las empresas Mediterránea de Catering y Aramark Servicios de Catering por un precio de algo más de tres millones de euros los próximos dos años.

Según las instrucciones de la Xunta para el último curso, el 22/23, tanto en los comedores de gestión directa e indirecta, el pago por día y menú era de 4,5 euros sin ningún tipo de subvención; cuya cuantía podía bajar hasta los 2,5 euros o un euros diario para familias con un nivel de renta bajo o muy bajo.

Las anpas, contra la privatización del servicio de conserjería

La denuncia de Foanpas por la “decisión unilateral” del Concello de “privatizar” el servicio de conserjería de los colegios de la ciudad se materializó ayer con una concentración del colectivo de padres y madres delante del CEIP Illas Cíes, en el barrio de Coia, para protestar. La presidenta de Foanpas, Iria Salvande, lamentó que el Gobierno local decidiese cubrir las 24 plazas vacantes de conserjería de los centros vigueses contratando a una empresa privada, en lugar de llamar al personal de la lista del último concurso público, evitando así la privatización del servicio.