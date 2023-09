El grupo municipal del PP de Vigo ha criticado la actuación municipal este pasado martes coincidiendo con la escala de los cinco cruceros que dejaron en el ciudad más de 15.000 visitantes, entre pasaje y tripulación. El edil popular Fernando Abeijón tildó de “nefasta” la gestión de la jornada turísica por parte del Gobierno local en cuanto a la oficina de turismo municipal que se encontraba cerrada “en un día histórico”. “Vigo fue el centro mediático de todo el país y la oficina de turismo local estaba cerrada”, lamenta el concejal.

A mayores recuerda que, a diferencia de la gestión del Gobierno socialista, sí fue un día de colaboración “entre Xunta, Puerto y Diputación de Pontevedra en el que cada uno puso de su parte para aprovechar esta ocasión y ofrecer a los turistas todo tipo de facilidades, de información y muestras de nuestra riqueza patrimonial, cultural y gastronómica”. Ante esto, Abeijón se pregunta “qué hizo el alcalde”, apuntando que solo “mintió” sobre la cantidad de foodtrucks que iban a restar negocio al comercio local . “Solo hizo boicotear todo lo que no hace él y mantener cerrada la oficina de turismo que depende del Concello.

Sustituciones

Explica también que no se trata de un hecho aislado, ya que esta oficina, asegura, también estuvo cerrada el primer fin de semana de julio coincidiendo en fecha con el arranque de la campaña de verano, “Queda claro que el alcalde no es capaz de gestionar adecuadamente las necesidades operativas de esta dependencia., Si hay personal de vacaciones o de días libres hay que sustituirlo, no cerrarla por falta de efectivos. Desde el PP recomendamos que actúe, que haga algo; que a los problemas hay que hacerles frente. Vigo y su turismo no se lo merecen”, concluye el edil del Partido Popular de Vigo.

Los cinco cruceros permanecieron en la ciudad hasta el final de la jornada, donde a los cruceristas les esperaban decenas de actividades y puestos de información sobre la ciudad.