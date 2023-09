Leixões pisa fuerte: proyecta el doble de cruceros que Vigo para el próximo año

El puerto de Leixões no ha logrado amarrar, de momento, ninguna escala quíntuple de cruceros para el próximo ejercicio. El repóker de buques exhibido este martes en los muelles de Vigo –con un sexto, el superyate Octopus, como espectador desde el fondeadero interior– no será replicado en la desembocadura del río Leça. Aunque tampoco le hará falta a los portugueses para lograr un crecimiento sideral en este segmento de tráficos: la Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) prevé la escala en 2024 de al menos 184 cruceros en sus terminales, un 70% más que las programadas hasta diciembre de este año. Los muelles vigueses no han logrado batir el récord alcanzado en el lejano 2011, cuando recibió 118 barcos de pasaje en Trasatlánticos, el muelle de Comercio o el Tinglado. Aunque la evolución actual es positiva –ha medrado en un 35% la cantidad de pasajeros hasta julio–, previsiblemente Vigo llegue a diciembre de 2024 en torno al centenar de escalas.

Así que Leixões apunta definitivamente al sorpasso en cifras anuales, toda vez que la programación facilitada por su autoridad portuaria recoge un tráfico de pasajeros superior a las 191.000 personas, sin contar con las tripulaciones. A Coruña ya se ha asentado muy por encima de las magnitudes olívicas, y ahora es el de Cartagena el puerto que aspira a superarlo. La estrategia lusa es clara: no solo captar nuevas rutas –Casablanca, Liverpool, Biarritz, Tanger, Cherburgo o Dover–, sino capacitar sus infraestructuras para poder albergar escalas de buques de mayor porte. “Teníamos una fragilidad en materia de infraestructuras: en Leixões solo podíamos recibir barcos de hasta 250 metros de eslora y la mayoría de los cruceros que han entrado en las rutas del Atlántico tienen entre 250 y 300 metros”, apuntó el entonces presidente de la APDL, Matos Fernandes, tras el inicio de las obras en la terminal de cruceros en 2010. A día de hoy, la eslora media de los cruceros que recalan en este puerto ronda los 230 metros, que será muy similar a la envergadura de los previstos para el año próximo. Suma barcos más pequeños, pero, hasta la fecha, en mayor cantidad. Unidades como el Spitsbergen (101 metros), Ocean Odyssey (104 metros), Hanseatic Inspiration (138 metros) o Island Sky (90 metros), cruceros de exploración premium que cada vez nutren más la oferta para este tipo de turismo. Aunque también prevé la visita de buques de más de 300 metros de eslora, como el AidaPerla, Mein Schiff 1 o el Celebrity Equinox. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) oficializó este mismo mes la concesión de un préstamo de 60 millones de euros al puerto de Leixões que le permitirá, precisamente, mejorar su accesibilidad –la arena y los sedimentos del río reducen mucho el calado– y “crear las condiciones para el acceso y recepción de buques de carga de mayor tamaño, es decir, los de la clase de 300 metros de eslora, 40 metros de manga y 13,7 metros de calado”, informó la APDL. La Xunta reiterará la incorporación del Puerto de Vigo en el proyecto del Corredor Atlántico La edil de Infraestructuras e Mobilidade de la Xunta, Ethel Vázquez mantuvo ayer un encuentro con el presidente del Puerto, Carlos Botana, y su directora, Beatriz Colunga en la que reiteró su compromiso con la solicitud de que el puerto vigués esté incluido en el Plan Director del Corredor Atlántico. Vázquez avanzó que la Xunta mantendrá una reunión en las próximas semanas con el secretario de Estado de Infraestruturas del Gobierno estatal en el que pondrá sobre la mesa esta cuestión. Resalta que su apoyo es imprescindible para esta incorporación. Además de este asunto, los dirigentes departieron también sobre el proyecto del carril bici que conectará Beiramar con Bouzas. Esta actuación, cofinanciada por la Xunta a través de un convenio de colaboración, supondrá la humanización de la zona y la creación de un nuevo carril ciclo peatonal en el tramo situado entre la glorieta de la Plaza de la Industria y la iglesia de San Miguel de Bouzas, es decir, una intervención que abarcará 1,5 km, lo que permitirá completar la creación de un carril bici desde el Arenal hasta Bouzas, que alcanzará los 7,4 km totales de longitud. De igual forma, informó de que en los próximos días arrancarán las obras del apartadero ferroviario que unirá la PLISAN con el Puerto de Vigo.