“La Diputación de Pontevedra va a invertir en la obra de Balaídos y en muchas más actuaciones que vamos a realizar en la ciudad”. Así de clara se mostró la vicepresidenta primera de la entidad provincial, Marta Fernández-Tapias, en una rueda de prensa convocada en la sede viguesa, precisamente, para abordar cuestiones relacionadas con la financiación de la nueva grada de Gol, la única pendiente para concluir la reforma del estadio municipal. Es más: avanza que habrá una partida en los presupuestos de 2024.

Fernández-Tapias aseguró que “siempre ha estado fuera de toda duda el apoyo de la Diputación a la obra del estadio de Balaídos”. “Siempre lo hemos tenido claro”, indicó antes de señalar que las inversiones provinciales se dedicarán a “proyectos que beneficien a la ciudad” y que esta administración considere que “son necesarios”. Eso sí: emplaza la concreción del proyecto y las cantidades a una reunión con Concello de Vigo y Real Club Celta de Vigo “para llegar a un entendimiento”. “Para saber qué tenemos que financiar, tenemos que conocer el proyecto”, apuntó.

Reiteró que hay que realizar esa reunión a tres bandas para determinar “plazos, importes y necesidades, escuchando también, por supuesto, al Celta de Vigo”. El objetivo fundamental es que el Celta celebre el próximo centenario en el estadio de Balaídos, por lo tanto, para ello, tenemos que hacer un estadio en condiciones y escuchar a todas las partes, y eso es lo que vamos a hacer”, apuntó, a la vez que señaló que ese encuentro no ha sido solicitado por ahora por la Diputación: “Esperamos que el Concello nos comunique cuál es la hoja de ruta que quiere hacer con esta obra”.

La vicepresidenta primera de la entidad provincial reiteró que no debe haber “ninguna duda” sobre la colaboración de la Diputación en la remodelación de Gol y reclamó “acuerdos claros y transparentes para hacer un proyecto claro”. “Que no pase lo que pasa en las obras en esta ciudad, que, al final, se multiplican los importes, el sobrecoste es absolutamente desbocado y los plazos nunca se cumplen. Se trata de invertir con eficiencia y eficacia para que la reforma de la grada de Gol no sea un despropósito como fue la reforma”, anotó.

“Por supuesto, escucharemos aquellas propuestas que vengan desde el Concello de Vigo, pero los ciudadanos nos han elegido para gobernar la Diputación de Pontevedra, por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer”, añadió. Indicó, además, que a la entidad provincial no le ha llegado ninguna propuesta del Ayuntamiento: “Lo único que ha hecho él [el alcalde, Abel Caballero] es mandar una carta al presidente de la Diputación reclamándole que quería hacer exactamente lo mismo que con todos los convenios que se había hecho en el gobierno anterior, olvidándose de que gobernamos nosotros ahora, que las cosas hay que hablarlas, sentarse y negociarlas”.

Carta del alcalde

Caballero envió el pasado miércoles una carta al nuevo presidente provincial, Luis López Diéguez, en la que le trasladó el “gran interés” del Concello en acometer la nueva grada de Gol “de forma inmediata”. Para ello, el regidor espera que los presupuestos de los próximos años cuenten con las “partidas correspondientes para cofinanciar el 50% de la actuación, tal y como se hizo con el resto del estadio”.

El primer edil apuntó que tiene “mucha prisa en iniciarla” y que quiere “encargar ya el proyecto constructivo”. Aunque, por el momento, no han trascendido las cifras de esta actuación, se prevé que su coste será similar a su grada “gemela” del lado este del estadio, Marcador: 21 millones de euros.

La carta llegó 10 días después de que Luis López evitara concretar en su entrevista en FARO si bajo su presidencia se mantendrá el acuerdo suscrito primero con Rafael Louzán y después con Carmela Silva. “Es el estadio en el que juega el Celta. Las grandes inversiones no se pueden realizar dando la espalda al Celta, por lo tanto, entiendo que debe haber un entendimiento, y estoy convencido de que lo habrá, entre Concello, Diputación y, por supuesto, Celta” sentenciaba.