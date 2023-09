O Observatorio de los Derechos Humanos de España (ODHE) vén de anunciar unha liña de colaboración coas universidades e este venres concretouse un convenio marco de colaboración coa UVigo, asinado polo reitor, Manuel Reigosa, e o presidente do ODHE, Mario Rigau. O acordo, cunha vixencia de catro anos, vai permitir “abrir portas a todo tipo de intercambios e colaboracións en proxectos culturais de interese común, así como á promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres homes en todos os ámbitos da sociedade”, destacou a institución académica.

Segundo expresou o reitor, para a UVigo é moi importante pechar esta colaboración “porque a nosa é unha institución absolutamente comprometida cos principios que impulsan os dereitos humanos e tamén coa nova LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), que pon enriba da mesa que as universidades temos que xogar un papel fundamental no desenvolvemento destes dereitos e dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Neste sentido, Reigosa recalcou que grazas a este acordo “imos xuntar forzas para, entre todos, ser quen de facer avanzar máis a sociedade. Temos unha responsabilidade importante a estes efectos a través da acción docente, da investigación e a transferencia”.

Pola súa banda, Rigau agradeceu as xestións do profesor Patricio Sánchez, como membro do observatorio, e salientou o feito de que a UVigo conte cun marco de definición de boas prácticas en materia de dereitos humanos que a converte “nun referente neste eido”.