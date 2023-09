La Dirección Xeral de Mobilidade, en respuesta a FARO por la saturación registrada el pasado viernes en las estaciones de Vigo y Ourense debido al inicio del curso escolar esta misma semana, avanza que “continuará coa súa vixilancia sobre os servizos” para tratar de que “se adapten o máximo posible ás demandas dos usuarios”.

Confirman desde el departamento autonómico que, “coincidindo co comezo do curso escolar, tense detectado unha punta de demanda importante nos servizos de autobús os venres, xeneralizado en todas as provincias, que se está tratando de atender dispoñendo reforzos”. Añaden que, antes de ayer, se reforzó el servicio de las 15.15 horas en ambos sentidos: saliendo cuatro vehículos desde Ourense sentido Vigo y otros tantos sentido Ourense –horario de las 15.30 horas–.

En los ocho primeros meses de año, la conexión con As Burgas registró un incremento del 72% con respecto a 2022: 66.831 viajeros.