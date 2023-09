El denunciado por la desaparecida del CSIC niega haber coincidido con ella en el buque

Eran en torno a las 8 horas de la mañana del domingo 10 cuando se echó en falta a María del Carmen Fernández. Camarera a bordo del buque oceanográfico García del Cid, adscrito a la flota del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), no se encontraba en su camarote. Se le busca desde entonces. Esta mujer de Cangas (residente en Bueu), de 43 años y con tres hijos menores, había presentado en 2020 una denuncia por acoso sexual contra otro miembro de la tripulación, que no estaba a bordo el pasado domingo. Aunque la Guardia Civil investiga ahora la relación entre su precipitación del buque –voluntaria, inducida o por homicidio– y esa denuncia, el varón al que había señalado por esas conductas de acoso niega relación con el caso. Lo asegura su abogado, José Barreiro, que incide además en que el procedimiento penal se basó en acusaciones “falsas”.

“Desde aquel mismo día [en referencia a junio de 2020, cuando ambas partes llegaron a un acuerdo de conformidad], nunca más volvió a ver a María del Carmen. No mantuvo con ella ningún tipo de comunicación”, apunta. Desde el entorno de la familia, no obstante, sostienen lo contrario. “Coincidió con ella en el puerto de Barcelona”, zanja el abogado Diego Leis. Aunque la desaparecida retiró la demanda, como avanzó FARO, igualmente solicitó al CSIC la adopción de “medidas para no coincidir con esta persona” y se le negó “la posibilidad” de cambiar de destino. La familia de la mujer exige una investigación plena para aclarar las causas de lo ocurrido, e insiste en que no dejó una nota de suicidio.

La versión que aporta el otrora demandado es radicalmente diferente. “El acuerdo [de conformidad, de 2020] se escribió en esos términos para evitar que María del Carmen recibiera una querella por denuncia falsa, mi cliente no quería causar un daño mayor. Los hechos a los que ella aludió nunca existieron y así se le trasladó también al CSIC”, continúa Barreiro.

Este periódico ya avanzó el contenido de ese acuerdo entre la desaparecida y su compañero de tripulación. “Ambas partes consideran que se ha producido un malentendido debido a la situación de salud y personal [de Carmen] y es su deseo solucionar el presente procedimiento extrajudicialmente”. El varón –prosigue el escrito– “procederá a pedir disculpas por escrito [...] en todo aquello que pudiera ser malinterpretado por ésta si con ello pudiera haberle molestado”.