O edificio de Redeiras da praza do Berbés acolleu este venres unha xornada da Universidade de Vigo enfocada ao uso do galego no mundo dos videoxogos. Un dos convidados do programa, bautizado como Voute preservar, miñoca!, foi o actor de dobraxe Julio Lorenzo, que lle puxo voz a Son Goku para a TVG.