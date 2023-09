“Caótico y desesperante”. Así resume una viajera la situación que tuvo que vivir ayer en la estación de Ourense para coger un bus que la dejase en Vigo. Llegó a las 14.50 horas a la terminal de As Burgas para situarse en las primeras posiciones y poder subirse al Monbús de las 15.15 horas –que llegó unos 5 minutos tarde–, pero no pudo irse hasta pasadas las 16.30 horas: se llenaron tres autocares antes con gente que había comprado billete –la empresa decide que tienen prioridad–. Ella hace este trayecto con la Tarjeta Metropolitana de Galicia.

“Las explicaciones que nos daban desde Monbús eran confusas y el trato no fue correcto. Mucha gente se coló. Hubo tensión. Es viernes [por ayer], creo que se podría prever esto porque siempre hay muchísima gente a esta hora cuando hay clases y pasó algo similar ayer [por el jueves]: más de 10 personas no entramos en el primer bus y nos pidieron esperar una hora por el siguiente, entonces, me fui en coche con otros viajeros en un plan improvisado”, lamentaba poco antes de subirse a un microbús para poner rumbo a la estación de Vialia, donde se vivieron episodios similares a los de Ourense en los enlaces con la ciudad de As Burgas y Pontevedra: los ciudadanos también se mostraron molestos por la “falta de previsión y organización”.

Para mayor desesperación de los viajeros, la web de Monbús estuvo caída parte de la jornada. Desde la empresa, no se concretó el motivo.

"No están a la altura"

“Tanto fomentar el transporte público y no están a la altura”. Son las duras palabras de uno de los viajeros que aseguran que hay escasez de plazas en autobús en la línea pública entre Pontevedra y Vigo. Él y otros viajeros han informado a FARO de que llevan varios días viéndose afectados por la falta de asientos libres en los vehículos de Monbús, la empresa concesionaria del servicio, y que esto les perjudica seriamente, ya que “muchos no llegan a trabajar” y otros al final tienen que optar “por ir en nuestros propios coches”.

“La gente está harta; hoy (por el jueves) se quedaron diez o quince personas en tierra sin poder ir a Vigo”, afirman. “Y les dices algo y te dicen que esperes, que llegará otro autobús en media hora o tres cuartos de hora, con lo que la gente llega tarde a sus trabajos. Para conseguir plaza muchos estamos llegando a la estación media hora antes, y aún así eso no te garantiza nada”, se lamentan.