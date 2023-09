Hasta que el tatami los separe

De tal palo, tal astilla. Así hasta en seis ocasiones. Y es que si conseguir alcanzar el cinturón negro en el judo supone un orgullo después de años de entrenamiento, el hecho de conseguirlo todos los miembros de una familia numerosa es extraordinario. Este es el caso de los Rial Suárez, una estirpe viguesa en la que la pasión por este deporte llega hasta sus propias raíces: sus padres se conocieron y empezaron a salir cuando entrenaban juntos hace 35 años. Esta semana Marcos y Paula volvían a enfundarse el judogi –nombre del kimono usado– junto a sus hijos en el Gimnasio Escuela Vigo (Romil, 18) para celebrar este hito. Allí siguen después de varias décadas a las órdenes del profesor Soria, aunque ahora sea Paco y no su tío Luis el alma máter del mismo. Con él comenzó el padre en el Colegio Apóstol a los cuatro años de edad, aunque no conocería a su futura esposa hasta la adolescencia.

Durante su experiencia como profesor en diferentes centros educativos de la ciudad reconoció un patrón: los niños trasladaban al deporte los roles y relaciones que tenían durante las horas lectivas. Sin embargo, cuando acudían al gimnasio el ambiente era “totalmente distinto”. Es por ello que decidió incorporar el judo como principal actividad extraescolar para sus hijos. Jorge comenzó con cuatro años, casi a la vez que su hermana pequeña Sara. Y cuando aún no había comenzado en el colegio, Marta ya pasaba sus tardes con el resto en este gimnasio. “Buscábamos siempre una actividad que no me quemara mucho los fines de semana, por no hipotecar la familia” relata Marcos Rial. Frente a las ligas de fútbol o baloncesto que pueden copar el horario de sábados y domingos durante todo el curso escolar, el judo apenas cuenta con un par de competiciones en todo el año. “Es una alternativa bastante mejor que empezar ya en un gimnasio a hacer pesas de adolescente” añade Jorge. Tanto él como sus hermanos continúan acudiendo en verano a este centro para mantenerse en forma durante el verano después de entrenar de forma constante hasta que la Universidad alteró sus vidas. El último, Sergio, ha tenido que esperar hasta los 19 años para alcanzar este escalón. En su caso la pandemia le obligó a posponer los estudios necesarios para pasar el examen.

Caso único en Galicia

Y aunque el cinturón negro ocupa el escalafón más alto en el imaginario popular, solamente es el primero de los diez “dan” finales. De hecho, el padre es el primer gallego que no se dedica profesionalmente al judo que alcanza el sexto dan que le permite lucir un cinturón rojo y blanco. “Del judo han salido todos mis amigos” añade al ver a muchos de ellos en la puerta del mismo gimnasio, solo que ahora llevando a sus hijos. Allí comparte espacio con su sobrina de 16 años –que llegada de Estados Unidos aspira a continuar la saga–, universitarios y profesionales de todas las edades.

“Ahora es un judo mucho más amable” señala mientras loa el aspecto social que viven entre los ejercicios. “Si estuvieran entrenando para ir a un Campeonato de España estaría lesionado cada dos por tres” bromea. Este gimnasio de la calle Romil es uno de los templos del deporte vigués. Allí nació el club FAMU, distinguido como el mejor a nivel nacional en 2022 y cuna de centenares de judokas vigueses.