Centos de veciños axudados, ducias de asambleas, varias crises económicas e 16 anos despois, o tecido asociativo da cidade perde unha das súas entidades máis singulares. A Oficina de Dereitos Sociais de Coia anunciou este xoves o seu peche despois de que nos últimos cursos estiveran “con menor actividade e forzas”. “Non é o mesmo que o proxecto se acabe a que as necesidades non existan” sinala Diego Lores, un dos seus cabezas visibles.

Os alugueiros e salarios insuficientes foron os últimos problemas dunha traxectoria na que estiveron presentes os desafiuzamentos e a implantación unha renda básica universal. De feito, esta medida é unha das que máis destacan xunto ao lanzamento da “Guía de Axudas Sociais” en 2017 coa que trataban de explicar “con voz quente” cómo superar os trámites burocráticos para acadar axudas, permisos e bolsas.

“Podemos dicir que os obxectivos foron máis que cumpridos” apuntan no seu comunidado de despedida ao tempo que lembran que, aínda así, non é que a realidade “sexa de cores”. Roteiros por barrios, recollidas de sinaturas para Iniciativas Lexislativas Populares ou manifestacións completaron unha actividade que sobrepasou, con creces, os límites do seu barrio. Agora, din que hai que “parar, pensar e ver o que fixemos mal para seguir buscando outras persoas para seguir nesa liña”, aínda que non saben cando nin cómo.

Dende o seu nacemento foron os locais dos baixos da Parroquia do Cristo da Vitoria o lugar onde establecer a súa base de operacións. “Hai unha tradición comunitaria e social de loita, resistencia e autoorganización” sinala Lores, quen lembra que foi esa mesma actitude a que facilitou “abrirse” a novas realidades. Ademais da atención presencial e as asambleas celebradas, realizaron presentacións “por toda a provincia e Galicia”.