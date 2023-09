Una viguesa afronta multa de 8.100 euros por delito de daños acusada de haber realizado pintadas en el coche y en la plaza de garaje de un vecino de su edificio, con mensajes como “micropene”, “puta gorda estéril” o “antipreñada”. El juicio se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo.

Ocurrió en otoño de 2021, cuando, según la Fiscalía, la acusada realizó pintadas y rayazos en el coche de la plaza de garaje contigua a la suya, que pertenecía al vecino que vivía en el piso de abajo del suyo con su pareja. La acusada negó la autoría y afirmó que antes de esos hechos ella misma había denunciado haber sido víctima de daños en su vehículo. Indicó que la relación con sus vecinos no era mala, aunque admitió que éstos le habían pedido que dejara de hacer ruido porque les molestaba, pero rechazando que tuviese animadversión hacia ellos.

El vecino declaró que, al poco de llegar como inquilinos al piso, se dirigieron a su vecina de arriba para pedirle que moderase el ruido, que les impedía descansar y, aunque “al principio se lo tomó bien”, las molestias no cesaron. Empezó a haber incidentes que fueron “in crescendo” hasta que aparecieron más pintadas en la pared de la plaza de aparcamiento “con mensajes ofensivos” hacia él y hacia su pareja: “micropene”, “puta gorda estéril”, “antipreñada” y el número “666”.

La pareja del denunciante manifestó que, antes de estos hechos, tuvo una conversación con la acusada sobre la maternidad. “La veía sola con los niños y me solidaricé con ella. Le conté que tenía una enfermedad y no podía tener hijos y que me ofrecía a ayudarla con los suyos”, dijo. “Nadie más” en el edificio, concluyó, conocía ese dato sobre su imposibilidad de tener descendencia.