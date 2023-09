Un hombre ha sido juzgado este miércoles por un presunto delito de agresión sexual sobre su nieta en julio de 2019, justo cuando ella cumplía 11 años, unos hechos que la pequeña reveló a su madre en diciembre de 2020, año y medio después de los hechos, aunque sin descubrir entonces que hubo penetración, circunstancia que trasladó meses después en el centro en el que estudiaba.

En la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, el acusado ha negado los hechos por los que se le acusa.

Ha reconocido en la sala que estuvo viviendo en la casa de su hija, madre de la pequeña, entre marzo y julio de 2019, donde también residían su yerno y otro nieto.

Ha afirmado que la relación era de abuelo y nieta y que nunca durmió con ella, aunque sí utilizaba su cama cuando la pequeña no estaba, ya que, según su versión, la niña solo iba los fines de semana, incluso en vacaciones.

El acusado ha explicado que no tenía problemas con la menor, que justo estaba cumpliendo 11 años, pero sí con su yerno, con el que discutía.

La versión de la menor, de acuerdo con las preguntas que formuló la fiscal, es que el 18 de julio de 2019 él la tocó, la esperó a que saliera del baño, la desnudó y llegó a penetrarla vaginalmente, algo que él rechazó: "Eso, jamás en la vida".

Al día siguiente de esos supuestos hechos, le echaron de casa, según él, sin "explicaciones", y, desde entonces, nunca más ha visto a su nieta.

La madre de la niña ha explicado que la menor contó lo sucedido primero a su tía y luego a ella, en diciembre de 2020, año y medio después de los hechos, y le dio una versión en la que no contó que había sido penetrada.

La madre denunció los hechos en comisaría a finales de 2020 pero la menor no quiso explicar lo sucedido.

Enrique, padre de la pequeña y testigo de la acusación particular, que tenía la custodia de la hija, se enteró porque la dirección del instituto le comunicó que la niña, en marzo de 2021, en una charla del centro educativo sobre la mujer, contó que había recibido un abuso por parte de su abuelo, aunque no le dieron detalles.

A continuación, presentó la denuncia en comisaría y la niña, poco a poco, le fue contando lo que había sucedido, que estaba en la habitación, que el abuelo le dijo de dormir la siesta, que empezó a tocarla y que llegó a haber penetración.

En sus respectivas declaraciones, los padres han contado que la menor tenía tendencia a tocarse desde pequeña, por lo que fue tratada por un psicólogo.

La Fiscalía de Vigo solicita 15 años de prisión para el abuelo de la menor, acusado de un delito de agresión sexual sobre una menor.

El Ministerio Fiscal pide además para el acusado la prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio o lugar que frecuente y la de comunicarse con ella por cualquier medio por un tiempo de 25 años, así como una indemnización de 8.000 euros a la víctima.