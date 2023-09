Hay demanda en Peinador. O al menos eso es lo que se traduce de las últimas estadísticas de Aena. Pese a la modesta oferta de vuelos (sobre todo si se compara con los mejores años de la terminal olívica), el aeropuerto de Vigo está rentabilizando sus conexiones hasta el punto de que acaba de cerrarel segundo mejor agosto de su historia con más de 116.000 pasajeros. Para encontrar una cifra superior hay que remotarse al histórico 2007, donde tocó techo con 1,4 millones de viajeros a final de año.

Según las cifras que acaba de hacer públicas Aena, el número de pasajeros en Peinador creció un 1,8% respecto al mismo mes del año pasado.

El aeropuerto de Vigo alcnazó este año pleno rendimiento en el arreón estival de agosto. El tirón de la campaña de verano engordó la parrilla de destinos de Peinador hasta las once conexiones directas.Todas nacionales menos una: Londres. Y buena parte de ellas, solo operativas en el octavo mes del año. Aunque la cifra no es histórica —llegó a tener 21 destinos en el verano de 2017, seis al extranjero— sí permitirá a la terminal olívica romper la barrera del millón de viajeros a final de año, aunque no será por mucho.

El número total de operaciones en agosto fue de 1.581, un 1,5% más que en el mismo mes de 2022. El aeropuerto registró 964 vuelos comerciales.

Carga y acumulado

En cuanto a la carga, el aeropuerto cerró agosto con más de 74 toneladas de mercancía. En lo que va de año, la infraestructura viguesa ha movido 759.863 pasajeros, un aumento del 27,7% respecto a los ocho primeros meses de 2022. Esto se traduce en una operativa que ha alcanzado los 9.986 movimientos de aterrizaje y despegue, un incremento del 10% si lo comparamos con 2022.