Historia de un emigrante en su tierra

“Cando puxen os pés no primeiro chanzo do Lavoisier fun consciente de que a miña vida ía cambiar para sempre. Din que a xente, cando vai morrer, ve pasar toda a vida en cuestión de segundos pola cabeza. Eu non morría, mais estaba certo de que toda a miña vida anterior acababa de finar e, logo de dezasete días de travesía, volvería nacer nun mundo novo, descoñecido e afastado, do que só oíra falar a través das lembranzas dos meus avós e das miñas avoas, sobre todo das miñas avoas”.

El 17 de junio de 1955 es una fecha que tiene grabada a fuego en su memoria. Xurxo González solo tenía 13 años de edad cuando atravesó las Cíes a bordo del buque a motor “Lavoisier”, en el que había cruzado el “charco” para dejar atrás toda la vida que había conocido en La Patagonia y empezar una nueva en Saiáns, concretamente, en la misma casa en la que habían nacido su bisabuela Rosa María, su abuela Genoveva y su padre, Norberto Silverio. Regresaron en el “Lavoisier” él, sus abuelos paternos y su padre, quien a los seis meses de su llegada a Vigo emprendió un viaje de vuelta a tierras argentinas, al no encontrar trabajo en Galicia y ser reclamado desde las Américas para trabajar en un criadero de nutrias. Xurxo González se vio entonces siendo un niño entrando en la adolescencia, en una tierra que para él era un mundo y con dos personas mayores a su cargo. Es por esto que, desde la ventana de aquella casa, la misma en la que reside en la actualidad, contemplaba a las centinelas de la ría y todas las mañanas sentía una pequeña alegría en el corazón al ver entrar los barcos, y todas las tardes era un mar de lágrimas al verlos partir. Si bien todavía desconocía lo que era la “morriña”, él la sentía por su Argentina natal y era tan fuerte que incluso soñaba con ir de polizón en alguna travesía, pues los billetes entonces rondaban las 17.000 pesetas. La historia de la familia de Xurxo, “o americano”, tal y como es conocido en Vigo, y Jorge , “el gallego”, para sus parientes de Argentina, es una crónica de la emigración de los vigueses a principios y a mediados del siglo XX y del retorno, lo que ahora ha quedado recogido en el libro Memorias de Xurxo o americano, una publicación que el propio protagonista presentó ayer en la Asociación Veciñal Cultural e Deportiva de Saiáns, acompañado por Raquel Castro, quien jugó un papel importante en su elaboración. “Para min, ter feito este libro é toda unha alegría, porque a miña vida foi a de sempre tirar para adiante e, cando un chega a un determinada idade, recapacita sobre todo o acontecido”, explica Xurxo González. Para min, ter feito este libro é toda unha alegría Fueron los miembros de su familia paterna los primeros en hacer las Américas en el año 1911 y, tras fallecer su madre, cuando tan solo tenía cinco años de edad, y posteriormente la abuela que había asumido su cuidado, toda la familia se reunió para decidir qué sería lo mejor para su futuro. Fue entonces cuando su padre se decantó por llevarlo consigo de vuelta a Saiáns. Xurxo González relata en sus memorias que llegó a la parroquia como “emigrante na súa terra” y recuerda que “meu curmán Manolo, seguro que tan sorprendido coma min de verme, saudou sen soltar a vaca, nin a vara que levaba na man. Aquela imaxe sorprendeume durante moito tempo. Na Patagonia as vacas pastaban libres polos extensos campos, en Galicia as vacas levábanse presas dunha corda, de unha en unha. Aquela había ser a imaxe que máis representase a España do momento. Na ditadura nós eramos como vacas presas dunha corda, tanguidas por unha corda”. Aquella “morriña” inicial que sentía Xurxo por las tierras argentinas fue transformándose, con el paso del tiempo, en las ganas de salir adelante en Galicia y, finalmente, en un amor incondicional por Saiáns. Este vecino de la parroquia viguesa cuenta que “sendo un rapaz fixen de todo aquí, traballei labrando as fincas da zona, indo á vendima, como peón de albanel, andiven no mar... e cando viñeron a anunciar que ían construír unha estrada, fun pedir traballo. Foi así como fun introducíndome en Galicia”. A tenda máis próxima en Saiáns estaba a un quilómetro e medio e, para ir mercar, tiñas que levar un ovo no peto A medida que cogía confianza, mientras su padre enviaba algunas remesas y cartas en las que le pedía que velara por el capital, un joven Xurxo empezó a soñar con abrir una tienda, puesto que tal y como indica, “a tenda máis próxima en Saiáns estaba a un quilómetro e medio e para ir mercar, tiñas que levar un ovo no peto para pagar, porque non había cartos. Daquela aquí a situación económica era moi diferente á que eu estaba acostumado en Argentina. Aquí os cartos que nos enviaba meu pai non daban”. Xurxo González regresó a La Patagonia con su mujer, Chita, y su familia ya formada, pero solo de visita, porque tras casi 70 años en Saiáns, su corazón ya es todo de su gente.