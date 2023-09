PulpoCon23 o cómo retener talento

“Gastro primero. Tech después”, es el lema de una comunidad silenciosa, pero vital para el tejido industrial de Vigo, el de los desarrolladores de software. Encargados de diseñar, crear y elaborar programas informáticos mediante el uso de lenguajes de programación, su trabajo permite que el ordenador o el móvil funcionen de manera eficiente y correcta. Pero también que los pesqueros puedan localizar los bancos de atunes a través boyas satelitales, uno de los orgullos de la empresa viguesa Marine Instruments. O que Inditex gestione un volumen ingente de datos para convertirlos en decisiones que contribuyan al crecimiento del PIB.

Estos gurús del complejo mundo de la informática, ideadores de algunos de los proyectos más importantes, por sus aplicaciones para el desarrollo de distintos sectores empresariales y la propia universidad (con sello vigués, por cierto), cerraron ayer la última sesión del PulpoCon23. Había un claro objetivo, “seguir fomentando la colaboración y las buenas prácticas y dar a conocer las bondades del sector tecnológico gallego a través de los ponentes locales”.

El evento, que vio la luz en 2019, reúne desde entonces cada año a algunas de las figuras más influyentes del espectro “Tech” a nivel internacional en la ciudad olívica, que se ha convertido en el referente de los encuentros tecnológicos en Galicia. Este año más de treinta expertos, entre los que estaban: Carmen Ansio, Ricard Clau, Maybe Jiménez, Anastasia Kondratieva, Nino Dafonte, Concha Asensio y Yodra López Herrera, han compartido sus saberes. También ponentes frescos como Gemma Cortel, “he venido porque todo el mundo me lo recomendó y me está encantando”.

La desarrolladora, afincada en Barcelona (cuna tecnológica por excelencia, junto a Madrid), fue elegida mediante call for papers, una modalidad usada en por las universidades de todo el mundo y las revistas científicas para descubrir el valor y lo genuino de los investigadores. “ Y nos maravilló”, sentencia la organización integrada por CraftersVigo, el medialab A Industriosa y Alianza Tecnológica de Vigo: VigoTech. Estos profesionales locales, trabajan (ganando la mitad o un tercio de lo que les pagarían en Alemania o EE.UU.) por impulsar la tecnología en la ciudad. Y luchan cada día por retener un talento que Galicia ya posee. “Aquí, especialmente en A Coruña y Vigo, tenemos profesionales muy buenos. Están muy bien formados y pueden aportar mucho a todos los sectores de la economía”, valoran.

Un buen rollo que marca

Tres días de charlas, risas, consejos, análisis y mucha, mucha buena comida, porque “es lo que tiene que seamos gallegos de pura cepa”, dice con orgullo la organización. Y es que nada más llegar al número 24 de la rúa Policarpo Sanz, una decena de participantes hablaban en distintos idiomas sobre algo muy técnico, que debía ser muy interesante, a juzgar por sus gestos. Un pequeño anticipo de lo que guardaba el entresuelo del edificio de AFundación.

Desde el pasillo se oía un barullo cada vez más abrumador que se extendía hasta el jardín. Eran las voces de los más de 200 participantes solo de la sesión de ayer. Tablas de pulpo á feira y jamón recién cortado, se mezclaban con aperitivos de diseño hechos a base de los mejores productos locales. Un espacio que invitaba a compartir, a conocerse y a estrechar vínculos.

“Nuestro trabajo es muy solitario. Antes conseguías algo y no tenías con quién celebrarlo. O tenías un problema y no podías consultar a nadie, porque no nos conocíamos. Así, la gente es reacia a compartir lo que sabe y dependías de libros. Este tipo de eventos, tan comunes en las capitales Tech como Barcelona, son importantes porque abren canales de intercambio personal y profesional. Aprendemos y mejoramos mucho más rápido”, comenta Rolando Caldas, Head of Engineering, arquitecto de equipos y uno de los responsables de la organización del evento (junto a Patri Malvido y Sergio Carracedo, todos grandes valores locales).

Están convencidos de la capacidad de empresas y profesionales vigueses, pero saben que retener el talento es una misión complicada, porque falta voluntad política y porque fuera hay grandes sueldos y proyectos. Sin embargo, apuestan por los alicientes de trabajar en casa, Vigo, ayudando a crecer al tejido empresarial local y al de Galicia. Y consideran que el PulpoCon sirve también para mostrar a otros desarrolladores internacionales, que aquí pueden hacer cosas emergentes, mientras siguen un ritmo marcado por la flexibilidad y la calidad de vida que ofrecen Vigo y Galicia.