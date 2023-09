Una estrategia gallega para la internacionalización de las universidades públicas que permita encarar el reto demográfico, acertar en la renovación de los cuadros de personal docente e investigador para nutrir la institución de savia nueva, establecer un gran acuerdo sobre el financiamiento de las universidades del Estado y, vinculado a ello, llegar a alcanzar un mínimo de financiación pública del 1% del PIB en 2030, un objetivo fijado por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Son los grandes retos que fijan en la actualidad el camino del Sistema Universitario de Galicia (SUG) hacia la modernidad y así lo reivindicó ayer el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, en la apertura del curso académico 2023-24 con el campus vigués como anfitrión del acto conjunto de las tres instituciones gallegas.

Presidiendo el evento, celebrado en la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, estuvieron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y los rectores de las universidades de Santiago y A Coruña, Antonio López y Julio Abalde, respectivamente. La mesa presidencial también contó con los presidentes de los consellos sociales de las tres universidades, Cecilia Sierra (USC), Ernesto Pedrosa (UVigo) y Antonio Abril (UDC). A la cita, además de profesorado y familiares, tampoco faltaron numerosas autoridades como los conselleiros de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez; Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo; y Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, así como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente y la vicepresidenta de la Diputación, Luis López y Marta Fernández-Tapias.

A través de un recorrido histórico desde el nacimiento de la Universidad de Santiago de Compostela en 1495, Manuel Reigosa centró su intervención en las fortalezas del sistema universitario y en los hitos que marcaron su avance hacia la modernidad. El rector de la UVigo puso en valor la “excelencia e transferencias de coñecemento” que son posibles en la actualidad en las tres instituciones e hizo hincapié en el Plan de Financiamiento Plurianual, destacando que “é moi acaído, pois estamos situados na banda media/alta do financiamento a nivel estatal”. Otra iniciativa que valoró de forma positiva fue el programa de especialización de los diferentes campus, lo que considera como “unha nova excelente, pois a mensaxe que estamos mandando é que, esteas no campus que esteas, vas ter formación de calidade”.

La Xunta destacó su apuesta por la investigación con un plan de más de 120 millones anuales

Con la vista puesta en el futuro, Manuel Reigosa no pudo evitar referirse al reto demográfico como uno de los principales desafíos para el sistema universitario gallego a medio plazo. A este respecto, el rector de la UVigo aseguró que “ en 2030, producirase unha drástica redución da poboación xuvenil, pasando dos 21.000 estudantes que na actualidade teñen idade para realizar a ABAU a 14.000 en 2038”.

Por último, el responsable de la institución viguesa hizo hincapié en que “precisamos un esforzo conxunto da Consellería de Educación e das tres universidades para atraer estudantado estranxeiro, pois máis do 74% do estudantado que vén queda a vivir e a traballar, co cal pode ser unha boa baza”.

Apuesta por la investigación

Tras la intervención del rector de la UVigo, tomó la palabra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien puso en valor el “importante” papel que juega el sistema universitario en la actualidad para la comunidad, calificándolo como “determinante para a construción de Galicia”. En su discurso, el titular del Ejecutivo gallego describió a las universidades, como sinónimo de educación, como “o motor do progreso”, siendo el “principal ascensor social, polo que se falamos de configurar as sociedades do futuro, as universidades son fundamentais”, afirmó.

Alfonso Rueda destacó en el acto institucional la apuesta de la Xunta de Galicia por la investigación universitaria y la captación de talento a través del plan de financiamiento específico dotado de más de 120 millones de euros al año. Asimismo, hizo referencia al nuevo plan de aportaciones impulsado por el Gobierno gallego con el objetivo de que las universidades incorporen a un centenar de tecnólogos especializados en I+D+i, el Plan Reforza, al que la Xunta destinará 19 millones de euros hasta el año 2026.

El responsable del Ejecutivo autonómico se refirió a las tres universidades como “referentes de calidade e de excelencia” y, en este sentido, señaló que el Sistema Universitario de Galicia se sitúa a la vanguardia en cuanto a formación académica y renovación de la oferta, contando además con grupos de investigación punteros a nivel internacional. Por último, el presidente de la Xunta dio por inaugurado el nuevo curso académico en la UVigo señalando que “apoiar a excelencia na docencia é fundamental para apoiar na construción do país”, añadiendo que “a universidade galega responde con creces ás expectativas”.

Las dimensiones del arte y el autorretrato, lección inaugural

La catedrática de Escultura de Belas Artes, Yolanda Herranz, llenó de creatividad el salón de actos

Hacía tres años que el campus de Vigo no acogía la apertura del curso académico universitario y, la última, no se produjo en las condiciones más idóneas, pues en un contexto marcado por la pandemia del COVID, el solemne acto celebrado en septiembre de 2020 estuvo marcado por las restricciones que pautaba la crisis sanitaria del momento. A diferencia de aquel evento, la inauguración del nuevo año académico celebrada ayer en la Universidad de Vigo estuvo marcada por el arte. La catedrática del departamento de Escultura de la Facultade de Belas Artes, Yolanda Herranz, fue la responsable de llenar de creatividad el auditorio de la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais impartiendo una lección inaugural titulada El autorretrato (del artista): Sombras, Reflejos y Reflexiones, que incluyó como broche la performance “(el) ARTE es ARTE)”.

A través de un recorrido histórico, la catedrática abordó las dimensiones del autorretrato y su papel en la actualidad. Herranz comenzó reflexionando que, “el autorretrato se enmarca en la problemática del sujeto y con él se pone en cuestión la identidad”, añadiendo que “con él se conjuga el registro físico con una introspección profunda del artista sobre sí mismo, sobre su sentir y pensamiento”.

La intervención de Herranz concluyó con la performance “(el) ARTE es ARTE”

Analizando la introducción del autorretrato en la pintura, Yolanda Herranz dio especial protagonismo en su conferencia a Artemisia Gentileschi, una de las primeras grandes artistas que fue omitida por la historia del arte hasta que estudios recientes la han rescatado del olvido. La catedrática explicó cómo con el autorretrato se inmortaliza al artista y Gentileschi lo hizo en 1639. Yolanda Herranz tildó toda su obra de “excelente” y relató cómo gran parte estuvo marcada por la violación que sufrió por parte de Agostino Tassi, amigo de su padre, el pintor Orazio Gentileschi, quien contrató a Agostino como maestro de dibujo de su hija. Artemisia no solo fue violada, sino que por atreverse a denunciar fue sometida a un durísimo juicio por parte de la sociedad de la época. La injusticia, el calvario vivido y sus ganas de venganza quedan perfectamente reflejadas en su lienzo Judit decapitando a Holofernes, lo que en la historia reciente la ha llevado a convertirse en un icono feminista.

Yolanda Herranz continuó su ponencia destacando que “hasta el siglo XV los pintores no aparecían retratados en sus obras y, cuando lo hacían, eran escondidos o alejados de la zona de representación principal. En el Renacimiento, el hombre es el centro del mundo y todo cambia”. A partir de aquella corriente artística, la propia imagen de los artistas toma relevancia y, a lo largo de la historia, muchos construyeron su obra con su autorretrato, “lo que nos muestra cómo se enfrentan a la enfermedad, ahondan en el profundo del yo, explican lo traumático y aúnan emoción, sentimiento y pensamiento”, indicó la catedrática.

La popularización el en siglo XX de la fotografía con la aparición de cámaras como la Polaroid, las cabinas de fotomatón y, en los últimos años, los dispositivos móviles que permiten tomar selfies cambiaron la forma en las que la población genera autorretratos y, en palabras de Yolanda Herranz, “encontramos a un mundo obsesionado por la vanidad implícita en los selfies, que aunque son espontáneos, no son naturales, puesto que se retocan, dotando a estas imágenes de carácter e intencionalidad, lo cual retrata a una sociedad ensimismada, egocéntrica y egoísta”.

La titular de Belas Artes finalizó su intervención haciendo referencia a su propia obra, en la que a través de una selección de once retratos reflexionó cómo este formato ayuda a las personas a “pensar sobre nosotros mismos, es un acto que nos lleva hacia los adentros. Es una confrontación”.

Inmediatamente después, se llevó a cabo la performance (el) ARTE es ARTE)”, en la que varias personas recitaron un total de 704 palabras para definir el arte, mientras reconstruían con las iniciales de los términos empleados la propia palabra arte.