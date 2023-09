“Los escolares deben ver que lo que empieza como una gracia puede acabar en delito”

El lunes arrancan las clases y con ellas pueden reproducirse conductas como el bullying, los retos virales a través de internet, agresiones entre compañeros... Para tratar de evitarlas entra en juego la brigada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. El agente Antonio Perera es quien dirige la acción del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos, en el que se enmarcan los planes de prevención frente al acoso escolar, y quien el año pasado ofreció hasta 465 charlas en centros para prevenir estas situaciones.

–¿Cuáles son los objetivos que persiguen con el Plan Director y cuántos años llevan ya impulsándolo?

–Empezamos ya desde 2013. Es un Plan que se desarrolla a nivel nacional con el objetivo de sensibilizar a alumnado y docentes sobre las problemáticas que existen con los alumnos, ya sea de violencia, riesgos de internet, drogas... Y luego tiene un segundo objetivo que es que los estudiantes, docentes y familiares tengan una confianza en la Policía Nacional para que a la hora de encontrarse con un problema se nos comunique o detectar esas amenazas para los alumnos y poder actuar lo más rápido posible. También controlamos los exteriores de los centros para evitar el menudeo de drogas.

–¿Son frecuentes las llamadas desde los centros educativos para pedir vuestra colaboración?

–Sí, la comunicación es importante y frecuente; tanto para la solicitud de charlas como para informarnos de la apreciación de alguna de estas problemáticas en el propio centro como bullying, menudeo... Ante estas situaciones los directores nos lo comunican muy pronto y poder así actuar cuanto antes.

–¿Hay muchas conflictividad en los centros de Vigo?

–Cada colegio tiene su problemática y su idiosincrasia. Hay algunos con mayores problemas en cuanto al consumo de drogas y otros que nos comunican casos de acoso. Evidentemente estos casos se han visto incrementados a través de las redes sociales. Ponen un comentario metiéndose con una chica o chico de su clase y no son conscientes del daño que les están haciendo porque no están viendo la reacción de la otra persona. Crean mucho daño y son casos que sí, sí se dan. No es diario pero sí nos hemos encontrado con casos.

–¿En edades cada vez más tempranas o más tirando a la adolescencia?

– El perfil medio va desde los 8 a los 13 años, y un 9% de estos chicos a estas edades ya ha sufrido un acoso o bullying según el Ministerio del Interior. Nosotros detectamos que en edades ya preadolescentes apreciamos muchos casos de hacer el vacío o insultos a través de redes sociales.

–¿Es la problemática del acoso o bullying lo que más preocupa a los centros o lo que os trasladan los centros educativos?

–Sí, es la más demandada junto con el buen uso de las redes sociales. Todo viene asociado a esto. En las charlas que damos, el año pasado fueron 340, lo que procuramos es que los chavales vean las consecuencias que tienen para la víctima y para los autores de los hechos. Para la víctima porque muchas veces causa baja autoestima, ansiedad, depresión, autolesiones o casos más extremos. O incluso reacciones agresivas en su entorno; una conducta reactiva al acoso que están sufriendo. Estos síntomas son señales de alerta de que algo puede estar ocurriendo.

–En alguna de estas charlas, ¿es frecuente que el alumno se ponga en contacto con ustedes para indicar que está siendo víctima de un acoso escolar?

–Sí, sí. Hay veces que son los centros cuando al ser conocedores de algún episodio nos llaman a Participación Ciudadana y nosotros nos acercamos o en una de estas charlas vemos la reacción de algún chico o chica ante lo que contamos y nos damos cuenta de que puede estar sufriendo o ella mismo nos lo comunica, nos ha pasado varias veces.

–Lo más importante siempre es denuncia.

–Lo decimos en todas las charlas: hay que contarlo. No nos podemos quedar callados ante una situación de acoso.

–¿Notaron un descenso de casos en esos años?

–Sigue habiendo casos... Pero los que se visibilizan pueden ayudar a otros a salir de esa situación.

–Y por ejemplo en el ámbito del deporte, ¿han notado también esta conflictividad?

–Vemos muchas conductas discriminatorias o violentas, y por eso lo abrimos a clubs o campus de verano. El fútbol es un deporte de mucha pasión pero eso jamás puede derivar a una conducta discriminatoria o insulto. En un torneo este verano, dos chicos insultaron a un chico de color y no puede permitirse. Lo que empieza como una gracia puede terminar en un delito.

–¿El mal uso de internet se impone como la problemática más grave? Incluyendo apuestas deportivas, retos virales...

–Claro que es un problema. Contactamos mucho con pediatras y cada vez más nos dicen que hay más chicos que vienen con problemas de ansiedad por culpa de las redes. Cada vez se les da el móvil a gente más joven, y eso es un problema. No entiendo que a un chico de 8 o 9 años se le da un móvil sin darle una educación. Le damos una herramienta pero no cómo usarla. La educación digital es primordial. Estas charlas son de las más solicitadas por los colegios.

–Cada vez internet genera un mayor campo de problemas.

–En nuestras charlas las abordamos todas; desde el ciberacoso a los retos virales. Porque todas las redes los tienen. Uno lo hace, el otro lo imita, pero no son conscientes de si les puede causar un daño a alguien. Para ellos les causa gracia pero puedes causarle una lesión a un compañero y acabar en un delito.

–¿Resulta más complejo tratar con el acosador que con la víctima?

–Es muy diferente. A la víctima tienes que apoyarla psicológicamente, desde la policía, directores o padres. Al acosador hay que hacerle ver las consecuencias de sus actos. Siempre decimos; no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti.