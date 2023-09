La otra vuelta al cole de septiembre: la del gimnasio

Septiembre es tiempo de volver a la rutina y entre los vigueses cada año son más los que entienden que ir al gimnasio forma parte de ella. Lejos del clásico efecto llamada fruto de los buenos propósitos navideños, por el que cientos de personas se dan de alta en centros deportivos, cada vez son más los usuarios habituales que mantienen su actividad todo el año. Los gerentes de algunos de los espacios más representativos de la ciudad olívica destacan que hay una corriente cada vez más creciente que considera que realizar una actividad deportiva con cierta periodicidad es lo saludable.

“Antes la gente venía para ponerse en forma por una cuestión estética. Hoy hay instaurada cierta cultura del deporte por la que la gente se pone en forma para ir a correr y no lesionarse, por ejemplo”, aclara Marcos Chantada, gerente del histórico gimnasio Coliseum. Segunda generación en esto de los espacios deportivos, ha observado un cambio en la mentalidad de los vigueses.

“Cada vez la gente está más concienciada de que el entrenamiento es salud. Antes hacían dieta por necesidad, ahora se dan cuenta de lo importante que es cuidarse”, explica. Y añade que en septiembre el aumento que nota en su centro es de un 25%, “que es más o menos el nivel de adultos que abandonaron su actividad por las vacaciones. La mayoría vive en el centro y veranea fuera, por eso dejan de venir en verano, pero luego vuelven. Es una cuestión de salud y no de estética y lo notamos en que cada vez contamos con más usuarios senior que hacen ejercicio para compensar la pérdida de masa muscular y grasa propia de la edad”. Este centro deportivo cuenta con una clientela habitual que ronda los 2.000 usuarios anuales, muchos de ellos son niños que practican deportes de piscina en sus instalaciones a través de los convenios que tiene con algunos colegios de Vigo.

Las grandes cadenas (muchas de ellas low cost) suelen tener más variabilidad de altas estacionales. Las ofertas y la impulsividad después de momentos de reflexión como las vacaciones, suelen estar detrás de muchas de estas decisiones. En el caso de los gimnasios de barrio el comportamiento es más “de goteo”, como indican los gerentes del Centro Deportivo Fit Sport Vigo. “Septiembre no es el mes más fuerte, arranca en octubre cuando la gente ha cogido la rutina y los niños vuelven al cole. Aquí buscan un centro familiar y de confianza”, cuentan.

“Septiembre no es el mes más fuerte, arranca en octubre cuando la gente ha cogido la rutina y los niños vuelven al cole"

La misma impresión sobre septiembre tiene Pablo Martínez, gerente de MeuFit. “Sin embargo, si hablamos de agosto ha sido un buen mes de altas, algo que no pasaba prepandemia. Lo que hace pensar que la temporalidad del uso del gimnasio es cada vez menor. Es decir, que la gente comienza a entender la importancia de mantener hábitos de cuidado personal”.

En cuanto al perfil del usuario, no parece haber uno concreto. La gran variedad de actividades y disciplinas deportivas (que van desde yoga y pilates a pádel, natación, zumba, fitness o ejercicios específicos para mayores, mujeres o partes de cuerpo) hace que cualquiera pueda encontrar lo que busca en la mayoría de gimnasios de Vigo. También actividades dirigidas, ejercicios con entrenador personal y artes marciales. La amplitud de horarios y disposición semanal, y el amplio rango de precios (desde los cerca de 25 euros del paquete básico en las cadenas low cost, hasta los 70 euros al mes de centros con asistencia más personalizada) también ayudan a que ir al gimnasio sea fácil para cualquiera.

Boxeo en auge

Los centros especializados también notan que más que altas tras el verano hay un goteo durante el año fruto de la curiosidad, la necesidad y un cambio de conciencia. “Cada año se nota más que la gente está interesada en autoprotegerse. Nosotros entrenamos en grupos reducidos boxeo y taekwondo, y notamos como han pasado de ser marginales a ser dos de los deportes más demandados”, sostiene Antonio Rebouras, responsable de In Legatum Sport Club. “Especialmente boxeo, una disciplina tradicionalmente relacionada con gente vulnerable o con problemas. Hoy lo practica todo tipo de gente. Tenemos un abogado de 55 años con una invalidez que no le permitía hacer nada. Y menos correr y saltar, sigue todo el entrenamiento ha ganado independencia y se siente bien. Y un chaval de 16 con síndrome de Asperger. Nos preguntaban cómo iba a hacer boxeo este chico. Y ahora, después de un año y medio, no solo avanza con el deporte sino en la comunicación con los demás”, comenta satisfecho.