Últimos retoques en los centros escolares ante el inicio de curso. Restan tan solo cuatro días para que den comienzo las clases de todos los niveles educativos. Serán un total de 36.997 alumnos los que estudiarán en alguno de los colegios de la ciudad, una cifra prácticamente idéntica a la del curso pasado cuando fueron 37.081, solo 84 estudiantes menos.

Pese a que la cifra total no deja mucha lectura, sí es llamativo ver el cambio por etapas. Y es que la caída más acusada de alumnado no se da en Educación Infantil, donde pese a la caída de la natalidad, solo serán 413 niños los que pierden los centros vigueses con respecto al curso pasado. La mayor diferencia se encuentra en Bachillerato, donde las aulas han perdido a casi 348 escolares. ¿El motivo? Previsiblemente el auge de la Formación Profesional. Y es que muchos alumnos que no sopesan llegar a cursar una carrera universitaria de inmediato y prefieren una formación mucho más práctica se decantan, ya a los 16 años, por un ciclo formativo. Es más, cada vez son más los estudiantes que acceden a la universidad a través de un ciclo de Grado Superior. Los datos de matriculación en los centros de FP de Vigo refrendan esta postura.

Por otro lado, donde sí crece el alumnado es en las aulas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que pasan de 11.439 alumnos a los 11.830 que el próximo día 11 de septiembre iniciarán las clases.

Siguiendo la estela de Educación Infantil, sí es llamativo que la reducción de alumnos en toda la provincia asciende a los 336, de los cuales 143, casi la mitad, los perdería la ciudad de Vigo, evidenciando este descenso de la natalidad.

En cuanto a la Educación Especial y Educación Primaria, los datos se mantienen bastante equilibrados respecto a otros cursos: 15.237 y 232 de este año frente a los 15.255 y 198 del curso anterior, respectivamente.

Estas cifras incluyen tanto a los alumnos de los colegios públicos como los concertados, donde la caía de unidades escolares (aulas) también ha sido notable en con respecto al último periodo de renovación de los conciertos.

Así, para el curso 2023/2024, un total de 808 aulas serán concertadas en 45 centros educativos de la ciudad. Estos conciertos estarán vigentes hasta los próximos cinco años, es decir, hasta el curso 2028/2029. Con respecto al periodo anterior, los colegios privados pierden 15 unidades o aulas concertadas por este descenso en las matrículas de los escolares, una cifra que todavía se recrudece más si miramos una década atrás: 28 unidades menos, lo que a una media de 20 escolares por aula, significa que los centros educativos concertados han perdido casi 600 alumnos en diez años.