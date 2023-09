Molins y Chao, pintoras de élite olvidadas

A finales del siglo XIX, en una época en la que tenían prohibido contemplar modelos desnudos para practicar la composición de la anatomía del cuerpo humano sobre las tablillas, siendo apartadas así de la corriente artística que triunfaba en el momento y cuya principal temática se centraba en la recreación de escenas históricas y de la mitología, en un reducido círculo de la alta burguesía viguesa, dos jóvenes mujeres aprendían a manejar los pinceles plasmando sobre los lienzos aquello que tenían a su alcance. Sabían idiomas, estudiaban música, tocaban el piano y el dibujo y la pintura formaban parte indispensable de aquella educación de “buenas señoritas”. Con el paso del tiempo, una destacó por su habilidad en el arte del retrato, mientras que la otra era especialista en captar sobre el lienzo la luz y los colores de los paisajes que recorría por la comarca, y si bien llegaron a exponer en la capital madrileña junto a la élite artística del momento, entre la que destacaban nombres como Joaquín Sorolla, Francisco Pradilla, Enrique Simonet o Moreno Carbonero, la lectura sesgada de la historia hizo caer sus nombres en el olvido.

Han tenido que pasar algo más de 100 años para que la obra de Elina Molins y Blanca Chao haya salido a la luz y, desde hace aproximadamente un mes, unas 40 composiciones artísticas de estas dos pintoras viguesas, primas de parentesco, pueden ser admiradas en la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, en la muestra Pinceladas do esquecemento, comisariada por el historiador vigués José Luis Mateo. Gracias al trabajo de investigación de Mateo y la colaboración de las familias, la ciudad ha logrado rescatar el legado de dos maestras del pincel que, tal y como asegura el historiador, goza “dunha calidade artística ao nivel das obras que se conservan no Museo Nacional do Prado dalgunhas pintoras, artistas coas que incluso compartiron exposicións e que foron coetáneas”.

Si la recuperación de los lienzos de Elina Molins y Blanca Chao ya supone un hito histórico en sí mismo, que la ciudad tenga la posibilidad de contemplar su legado artístico cobra todavía más valor si se tiene en cuenta las dificultades de acceder a obras originales firmadas por mujeres. Y es que, tal y como explica el historiador vigués, consideradas en la época como aficionadas y no como artistas “de verdad”, las creaciones de las mujeres fueron condenadas al ostracismo a lo largo de la historia, puesto que no existía una cultura del coleccionismo en torno a ellas ni por parte de los particulares ni por parte de los fondos públicos.

En este sentido, José Luis Mateo indica que “o pouco que se coñecía de Elina Molins atópase nas hemerotecas da prensa e o achegamento por parte da historia da arte tan só se remite a un artigo publicado na revista Galicia Moderna, editada en Pontevedra, na que se publicou un retrato seu e dúas obras. Até o de agora, ninguén atopara cadros orixinais. Eu tiven a fortuna de coñecer a unha persoa relacionada coa familia e púxenme en contacto con xente que tiña nas súas casas cadros seus, sobre todo en Vigo e na súa contorna. Tras publicar un artigo sobre a súa figura, contactou dende Madrid unha familiar dos Chao para informarme de que ela tiña na casa cadros de Blanca e do seu marido. Eu non sabía nin que Blanca Chao pintaba e en Madrid apareceu todo o seu fondo pictórico, co cal decidín preparar esta exposición”.

La vida detrás del lienzo

De corte intimista y en pequeño formato, retratos, paisajes y pinturas de flores son las principales temáticas que Molins y Chao abordaron en sus cuadros durante los casi 20 años que se dedicaron a la pintura. Pero, ¿quiénes eran estas viguesas escondidas detrás del lienzo? José Luis Mateo cuenta que Elina Molins (1875) era hija del comerciante Pedro Mártir Molins Pascual y de Emma Fernández Chao, mientras que Blanca Chao (1871) era hija del editor de Rosalía de Castro y socio de Juan Compañel, Alejandro Chao. Siendo muy jóvenes estudiaron en el extranjero, Elina en Londres y Blanca en Nueva York, y aunque a finales del siglo XIX existían algunas instituciones que permitían el acceso de las mujeres a los estudios de bellas artes, ambas primas desarrollaron su talento artístico dentro del círculo de sus familiares y amigos.

Y aprendieron de los mejores. Pintores de la talla de Serafín Avendaño, Francisco Padrilla, José García Ramos o Maximino Peña fueron sus maestros y, según apunta el historiador vigués, “realmente son pintores que se atopan dentro da élite artística madrileña do século XIX, todos están representados no Prado na actualidade, o cal é indicativo da súa relevancia, e todos influíron nelas”, comenta Mateo, quien también añade que, “a pesar de que elas comezan de xeito aficionado,chegan a participar nas grandes exposicións do círculo de Belas Artes de Madrid e na rexional de Lugo, xa que esta era a forma de dar a coñecer a súa obra”.

Familiares de las artistas ya han manifestado su disposición a ceder algunas de sus obras al Museo Municipal “Quiñones de León” con el objetivo de que Vigo no vuelva a enterrar el recuerdo de Elina Molins y Blanca Chao, dos artistas de élite injustamente olvidadas..