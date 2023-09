La Fiscalía plantea penas mínimas por el desfalco en el Colegio de Enfermería

Tres años de investigación en el juzgado de Instrucción, decenas de informes contables y fiscales, dos administradores judiciales al frente del Colegio de Enfermería de Pontevedra (COPEO), escuchas telefónicas... El escándalo que rodeó al órgano colegial por el desfalco en sus cuentas podría cerrarse con penas mínimas para los supuestos responsables. Y es que la Fiscalía y la defensa del que fue durante 36 años presidente del colectivo trabajan en dar con una conformidad que evite así la celebración del juicio y por el que Carlos Fernández sería condenado a una pena de dos años de prisión por un delito de gestión desleal. En cuanto a los términos civiles del acuerdo, en total, ascenderían a los 157.870 euros.

Sin patrimonio

Esta cantidad obedecería por un lado, a las disposiciones de dinero no justificadas y al perjuicio económico que supuso para el COEPO por la operación relacionada con la venta de sus sedes en Vigo y Pontevedra, que continuaría en manos de una de las empresas (Galaprint) creadas y gestionadas, tal y como se recoge en el auto de procedimiento abreviado, por la hija del investigado, Estefanía Fernández. Por lo tanto, el Colegio seguiría pagando un alquiler por ambos locales alimentando el entramando familiar que, siempre según este auto del juez instructor, crearon los investigados para “desviar” los fondos de las cuotas colegiales, que ascienden a más de 600.000 euros al año.

Acuerdo bajo negociación

El acuerdo no está cerrado y sobre él trabajan todavía las partes personadas, de las cuales podría caerse el propio COEPO, que figuraba en la causa como acusación particular. Concretamente, de esta negociación no saldría bien parado ya que no solo no recuperaría la propiedad de sus sedes sino que todavía tendría que haber frente a los pagos que se exige el Consejo General de Enfermería (CGE), avalado en varias sentencias del juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Junta de Gobierno

Pese a esto, la propia Junta de Gobierno del órgano colegial, tras la reunión mantenida el pasado mes de agosto, decidió no convocar una Asamblea Extraordinaria para que sean los colegiados los que decidan si se presenta o no escrito de acusación contra el expresidente Carlos Fernández, su mujer María del Carmen y su hija Estefanía, los tres investigados por blanqueo de capitales, administración desleal y falsedad documental.

No ingresaría en prisión

De este modo, dejarían todo el devenir de la causa en manos únicamente de la Fiscalía y la defensa de Fernández y su familia, que negocian un acuerdo que libraría de entrar en la cárcel a los tres investigados mientras el COEPO continuaría despatrimonializado en su propio beneficio.

Recurso de reposición

El secretario de la junta de gobierno y a la vez inductor de la denuncia contra Fernández y su familia votó en contra de la decisión de no celebrar la asamblea extraordinaria, si bien no asistió por motivos de enfermedad, mientras que los administradores judiciales no se manifestaron. El propio secretario ya presentó este pasado lunes un recurso de reposición contra la resolución de la Junta de Gobierno del Colegio.

Hechos

A modo de resumen, la causa penal abierta tras la denuncia en julio de 2020 se encuentra en su momento clave. Hace tan solo un mes y medio, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Vigo emitía un auto en el que ordenaba la continuación del procedimiento por apreciar indicios de delito contra Carlos Fernández, María del Carmen Gayoso y Estefanía Fernández, concretamente por blanqueo de capitales, administración desleal y falsedad documental.

Desviar fondos

En este auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, el magistrado señala que tres empresas administradas por la familia –Galaprint, Gestión Jurídica Gallega (GJG) e Instituto Galego para la Formación y Promoción Social (IGAP)– “fueron creadas, indiciariamente, para desviar los fondos obtenidos a través de las cuotas de los colegiados asociados a COEPO”.

Todo esto les llevó a crear “un patrimonio paralelo” siendo el Colegio “quien lo financia”. Y es que dichas sociedades manejadas por los Fernández Gayoso poseen, siempre según el auto del juez, un importante patrimonio formado durante años a través de la facturación del colectivo de enfermeros: “La facturación de COEPO es casi la única fuente de ingresos de estas empresas”, sostiene el juez.