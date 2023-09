Hasta 220 horas con ausencias médicas sin cubrir en el PAC de Vigo este verano

El verano está prácticamente terminado y dicen que, afortunadamente, “no ha pasado nada”, pero señalan a su vez que tienen claro que la situación vivida en los últimos meses “no puede ser la norma”. Profesionales facultativos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo denunciaron que las urgencias extrahospitalarias de la ciudad han permanecido hasta 220 horas con ausencias médicas sin cubrir este verano, llegando incluso a faltar “hasta dos facultativos por turno”.

Si bien afirman que son “conscientes” de que la categoría de Medicina Familiar y Comunitaria es deficitaria desde hace años y de que la actividad asistencial suele incrementarse durante el período estival por el incremento poblacional del turismo, “antes, que faltara un profesional era una circunstancia muy puntual, a lo mejor se daba un baja en todo el verano, pero la problemática de este año nunca la habíamos tenido”, indicaron desde la plantilla del PAC vigués. En concreto, según denuncian los facultativos, durante aproximadamente 90 horas en julio, 95 en agosto y 36 en los cinco primeros días de septiembre, las urgencias extrahospitalarias han desarrollado su actividad asistencial en Vigo con menos personal médico del asignado, habiéndose “infradotado el servicio de manera sistemática”, apuntaron.

La problemática de este año nunca la habíamos tenido

Desde el PAC criticaron que, a lo largo de estos meses, los profesionales se han visto obligados a “sacar más trabajo adelante con menos personal y con un aumento retributivo por este motivo que no nos compensa en absoluto: el dinero no mejora las condiciones de asistencia, ni nos proporciona el descanso ni la lucidez que necesitamos para trabajar con seguridad y solvencia”. En este sentido, el personal médico añade que “no queremos que nos paguen más, lo que necesitamos es un compañero más. Se ponen parches cuando lo que hace falta es que se adopten soluciones para que esto no vuelva a ocurrir dentro de diez meses. La planificación del próximo verano tiene que hacerse ya porque el PAC no puede prestar una asistencia adecuada con personal insuficiente y extenuado”.

Por su parte, la Gerencia del área ha respondido ante la denuncia de los profesionales aseverando que “el PAC de Vigo está bien dimensionado para asumir este tipo de incidencias y prestar una atención de calidad”. No obstante, desde la dirección se ha reconocido que se han producido, “en un contexto en el que no hay sustitutos, ausencias sobrevenidas en momentos puntuales, imprevistos que no se pudieron solventar y que dejaron al PAC con una presencia menos, teniendo que asumir la actividad sus compañeros”, añadiendo que el Sergas “agradece el esfuerzo de los profesionales en esos momentos”.