Vía libre para que los vigueses planifiquen sus vacaciones del próximo año. El calendario laboral del 2024 en la ciudad se ha completado esta mañana con la elección de los dos festivos locales que el Concello fija anualmente y que incluyen pequeños cambios.

En esta ocasión, los vecinos no podrán celebrar la fiesta de la Reconqusita como festivo propio al coincidir el 28 de marzo con el Jueves Santo. De esta manera, esta jornada no laborable se trasladará al Martes de Carnaval (13 de febrero). Esta fecha ya fue elegida en 2020 y 2021, facilitando la conciliación de muchas familias al ser un día no lectivo para los centros de enseñanza de la ciudad.

A ella se sumará, una vez más, la festividad de San Roque. El patrón no oficial de la ciudad repite en el calendario laboral, permitiendo un "megapuente" en pleno verano al caer en viernes el 16 de agosto y sumarse a la Asunción de la Virgen

El pleno ordinario del mes de agosto -que se celebrará la próxima semana por las vacaciones de verano- será el encargado de ratificar esta propuesta. A la espera de conocer la posición de PP y BNG, la mayoría de 19 concejales del PSOE permitirá sacarla adelante.

Además de estos dos festivos locales que establece el Concello, Vigo tendrá como días festivos:

1 de enero : Año Nuevo (lunes)

: Año Nuevo (lunes) 6 de enero : Epifanía del Señor (sábado)

: Epifanía del Señor (sábado) el 28 y 29 de marzo: Jueves y Viernes Santo

Jueves y Viernes Santo 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador 17 de mayo: Día das Letras Galegas

Día das Letras Galegas 25 de julio : Día da Patria Galega

: Día da Patria Galega 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 12 de octubre: Fiesta Nacional de España

Fiesta Nacional de España 1 de noviembre: Todos los Santos

Todos los Santos 6 de diciembre: Día de la Constitución Española

Día de la Constitución Española 25 de diciembre: Navidad

Dado que el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, cae a domingo, la Xunta ha optado por sustituirlo por el Día de Galicia, el 25 de julio, que el año que viene será jueves.