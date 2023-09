Nuevas miradas en la divulgación

El auge de las redes sociales está suponiendo que, para muchos de sus consumidores, se esté convirtiendo en una vía mediante la cual obtener información. Este fenómeno ha supuesto que muchos comunicadores decidan valerse de ellas como una herramienta de difusión masiva, sobre todo para acercarse a los más jóvenes. Aunque estos últimos están ganando más repercusión a la hora de atreverse a utilizarlas para lanzar sus discursos, puesto que conocen bien como manejarse en ellas. En Vigo existen numerosos creadores de contenido que se han servido de redes como Tik Tok o Instagram para divulgar sobre moda, menstruación o alimentación, entre otros.

En el ámbito de la comunicación suele decirse que aquello que no se comunica, no existe. Casualmente temas como la menstruación o la salud sexual hasta hace relativamente poco eran temas que no ocupan gran espacio en el campo de la divulgación. Esto no hizo que dejase de existir, sino que lo que se produjo fue que la sociedad no obtuviese la información suficiente acerca de este ámbito, materializándose en ignorancia.

“Había discursos que facían máis dano que ben, polo tanto quixen compensalo” Laura veiga (@pingando.gal)-Periodista, divulgadora y sexóloga

Consciente de esa ausencia, la periodista, divulgadora científica y sexóloga, Laura Veiga, quiso cambiar las reglas de lo establecido. A finales de 2020, decidió abrir la cuenta de Instagram @pingando.gal. Un proyecto con el que pretende trasladar al público información sobre educación menstrual y sexual.

Esto surgió a raíz de su Trabajo de Fin de Grado, en el que trató el negocio empresarial que se realiza sobre el ciclo menstrual. Durante su elaboración, sintió que en las redes sociales no se trataba la menstruación lo suficiente o si se hacía no le gustaba la forma en la que se hacía. “Había discursos que facían máis mal que ben, por esa razón decidín entrar nese mundo e compensalo”, explica.

Cuando empezó su proyecto divulgativo en Instagram, publicaba imágenes ilustrativas y en el cuerpo del texto desarrollaba la idea a tratar. Una vez se introdujeron los “reels” (vídeos cortos) en la aplicación, intentó mantener un equilibrio entre ambos formatos, pero consciente del objetivo que perseguía, “lle tivo máis sentido” el empleo del formato de vídeo.

Debido a que la mayoría de las personas que consumen su contenido no tienen una formación científica y lo que buscan es conocer trucos o curiosidades sobre la salud de su cuerpo, intenta que la información este estructurada de tal manera que sea muy fácil de entender.

Los jóvenes ponen sobre la mesa temas enfocados desde otra perspectiva

A la hora de saber si la información que transmite está siendo bien recibida y sobre todo comprendida, Veiga explica que el indicador al que más recurre es al “feedback”, es decir, la respuesta de su público. Para ella es muy importante conocer su opinión, resolver sus dudas y averiguar que es lo que más le gusta leer. Porque además de mejorar el desarrollo de su proyecto, le resulta útil a la hora de materializar las charlas educativas que realiza en los colegios, puesto que desde Instagram, extrae la información que posteriormente programa en una charla.

Del mismo modo que Laura Veiga, la dietista Sandra Román consideraba que había “un vacío” en cuanto a la divulgación sobre hábitos alimenticios. No conocía ninguna cuenta que hablase sobre alimentación y que además lo hiciese en gallego. Por esa razón, decidió usar Instagram como vía de divulgación bajo el nombre de @dietistarealist.

La base de su comunicación es informar de manera non pesocentrista, siendo los divulgadores empáticos y basando su discurso en la ciencia y en el rigor.

“A saúde é moito máis que a alimentación, é tamén a parte mental” Sandra román (@diestistarealist)-Técnica superior en dietética

Desde hace algunos meses se están viralizando en Tik Tok una serie de vídeos en los que una persona decide cambiarle la cesta de la compra a otra. Con esto, se ha instalado de nuevo el debate sobre si se deben “demonizar” unos productos u otros. Para Román, el problema radica en basar los alimentos en buenos o malos. Además del tema de la “cultura de la dieta” que viene implícito en esta serie de vídeos. Román, como experta, resalta que lo importante es trabajar la relación que tiene un individuo con la comida. “Hay que individualizar o máximo posible, empatizar e ter en conta o contexto”, comenta. Ahora bien, la dietista reconoce que a la hora de divulgar esto es difícil de transmitir. Por esa razón, a través de su cuenta trata de romper con algunos de los mitos establecidos. “Un dos máis repetidos é que se tes sobrepeso é culpa túa e tes que comer menos e moverte máis”, ejemplifica.

Una de las industrias que más acoge nuevas voces divulgativas es la de la moda. En ella, jóvenes como la maquilladora y graduada en Comunicación Audiovisual, Lara Davila, se hacen un hueco. La viguesa ha apostado por llevar un plan divulgativo en el que no se contempla el estilo informativo. A través de sus redes sociales y de su revista digital, “The Bustle Issue”, pretende hablar sobre temas como el auge de la ropa de segunda mano bajo otro enfoque. Por ejemplo, explicando el porqué es difícil tener un armario sostenible en una ciudad como Vigo “que tiene tres tiendas contadas”.

La revista es el producto que carga el mayor peso divulgativo. A la hora de desarrollarla tenía claro que debía ser honesta con lo que contaba a través de su visión personal. Por esa razón, Davila explica que en el mundo de la moda es importante hablar de la imagen de las mujeres incidiendo en ciertos detalles. “Si tu quieres vestir como Kate Moss, perfecto, pero eso no implica dejar de comer”, sentencia.

Su discurso basado en valores como la sostenibilidad, la conciencia social y la diversidad está empezando a “calar” entre los que le rodean, sobre todo gracias a la revista. “Familiares míos, que no son de mi edad, la leen y de alguna forma les ayuda a cambiar su forma de ver la moda”.

“Queremos conocer más sobre los eventos culturales que hay en Vigo” Lara Davila- Maquilladora y comunicadora

Lara Davila, además de dedicarse al maquillaje y a la divulgación sobre moda, también dedica parte de su contenido, sobre todo en Tik Tok, a enseñar sitios de la ciudad en la que vive. Todo comenzó una vez salió de la cuarentena, cuando volvió a Santiago de Compostela a terminar la carrera de Comunicación Audiovisual. “Empecé a conocer sitios, a indagar más sobre museos, cafeterías y cosas que pasaban en la capital” comenta.

Una vez regresó a Vigo, decidió continuar con la misma dinámica. A diferencia que en Santiago, en la ciudad olívica notó que se necesitaba publicitar más los eventos y actividades culturales que pueda haber. “Algunas cosas son tan fáciles de promocionar gracias a las redes sociales”, confiesa.

“No iba a publicar 5 artículos sobre tendencias, quería un mensaje con trasfondo” Lara Davila (davilaforman)- Maquilladora y comunicadora

La comunicadora comenta que incluso siendo de Vigo, aún descubrió el otro día la Galería Maraca situada al lado de la figura del Sireno, en la Puerta del Sol. En esa exposición pudo descubrir a tres artistas jóvenes que estaban empezando en el mundo del arte.

Davila explica que apostar por la difusión cultural de la ciudad puede ayudar a que cada vez más jóvenes se “muevan” más.

Para ella, un ejemplo que lo demuestra fue lo ocurrido en Bouzas durante el festival de ropa vintage y upcycling, el Meu Fest Vol.1, que tuvo lugar el pasado 30 de julio.

Gracias a la buena acogida por parte de los vigueses y la cobertura mediática realizada ha supuesto un ejemplo de que los jóvenes se pueden juntar y hacer proyectos de gran alcance. Pero recalca que eso, en parte, es gracias a la divulgación que se decida hacer.