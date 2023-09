La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha confirmado una sentencia que condena a un peatón a indemnizar con 3.211 euros al motorista que lo atropelló. Los magistrados consideran que el viandante tuvo la “absoluta” responsabilidad del accidente ya que cruzó la calzada por una zona no habilitada y además irrumpió en la misma “de forma repentina” y corriendo, por lo que el piloto de la motocicleta no pudo evitar arrollarlo. La cuantía que debe abonar responde a los daños materiales de la moto y a las lesiones que sufrió el piloto de la misma y por las que estuvo hospitalizado varios días.

La sentencia dictada en primera instancia estimó parcialmente la demanda del motorista. El accidente ocurrió el 18 de julio de 2018, cuando, circulando por la avenida de Florida de Vigo en su confluencia con la calle Alexandre Bóveda, se encontró repentinamente con el peatón, que cruzaba por una zona no habilitada, no pudiendo hacer nada para evitar el atropello. El viandante condenado recurrió el fallo al considerar que el siniestro “obedeció al exceso de confianza y falta de precaución” del conductor de la motocicleta. Y éste último también apeló para pedir una mayor indemnización, concretamente de 13.294 euros, ya que, entre otros conceptos, no se le tuvieron en cuenta las secuelas sufridas.

La Audiencia, en una sentencia con fecha del pasado junio que todavía se podía recurrir ante el Tribunal Supremo, confirma la primera resolución en todos sus términos. Los magistrados concluyen que la culpa del accidente fue de exclusiva responsabilidad del peatón, “toda vez que fue quien irrumpió en la calzada por un lugar no habilitado sin adoptar las mínimas medidas de precaución y ello a pesar de que a solo 40 metros existía un paso de peatones y que era vecino de la zona y tenía que saber y conocer la peligrosidad de la calzada, configurada con tres carriles de circulación, dos en un sentido y uno en el contrario [...]”.

De repente

La sala viguesa exime de toda responsabilidad al motorista. “Aunque trató de evitar el atropello, el peatón se metió de forma tan repentina delante que no pudo evitarlo, pues salió de la acera de repente”, consideran los jueces sobre dicha cuestión. En cuanto a la cuantía que el condenado debe abonar al demandante, la Sección Sexta considera ajustada la valoración realizada por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vigo, que fue la que dictó la primera resolución.