“Vigo tendrá la misma importancia como mínimo que en el anterior Gobierno”

Cercanía con los ciudadanos de la provincia, trabajo y un “gran equipo”. Son las claves que llevará por bandera el presidente de la Diputación, Luis López Diéguez (Rodeiro, 1978), para mejorar en los próximos cuatro años la vida de los “950.000 pontevedres, el eje de acción”. Tras casi dos meses al frente de esta entidad, conversa con FARO en la sede de la Diputación en Vigo, en la calle Eduardo Chao, para explicar la hoja de ruta que seguirá y subraya que rechaza la confrontación, por lo que hace una llamada a la “colaboración y el entendimiento” entre el Concello olívico y esta administración, que pasó a manos del Partido Popular tras ocho años comandada por la socialista Carmela Silva con el Bloque Nacionalista Galego de socio.

–¿Esperaba ser elegido para presidir la Diputación de Pontevedra?

–No. Me explico. El hecho de que no lo esperase no significa que no pensase en la recuperación de la Diputación de Pontevedra [por parte del PP]. Digo que no me lo esperaba porque quien me conoce sabe que soy una persona nada ambiciosa, pero estoy siempre a disposición del partido.

Ficha personal Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Fue alcalde de Rodeiro desde el año 2011, cargo que revalidó con mayorías absolutas en 2015 y 2019. Desde 2019, y hasta su nombramiento como delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra (2021), también fue diputado provincial.

–¿Qué caracterizará a la Diputación con Luis López al mando?

–Hace casi dos meses que se constituyó la corporación. Está siendo un periodo muy intenso y se percibe claramente que había ganas de cambios por muchas cosas. En las calles, un montón de gente me lo traslada y ya te pone, entre comillas, deberes en todo tipo de cuestiones. La gente ya percibe cómo es la Diputación del actual equipo de gobierno: las formas y el fondo han cambiado. Hay cercanía, tratamos los problemas con la gente. No vamos a ser un gobierno sectario, gobernaremos para todos; esto es algo que se echaba en falta.

–¿A qué se refiere con sectario?

–La gente habla de que es el gobierno de la gente, pero, luego, son los que menos piensan en los ciudadanos. Nosotros vamos a gobernar para todos los pontevedreses, no solo para los que piensan como nosotros.

–¿Era sectario el gobierno anterior de la Diputación, con Carmela Silva al frente?

–Sí, sin duda. Eso no se traduce solo en las acciones de gobierno, sino también en la relación o la apreciación que realizaba hacia los verdaderos protagonistas que debe tener la Diputación, por supuesto, los 950.000 pontevedreses, pero también los 61 concellos. Es evidente cuando, en ocho años de mandato, la presidenta nunca visitó de forma institucional, a lo mejor, cerca de 10 concellos.

–Dijo antes que la gente ya le pone deberes. ¿Cuáles son?

–Suele tocar todos los palos en función de las inquietudes. Podemos hablar de infraestructuras, deporte, cultura…Todos los ámbitos. Nosotros también promovemos esa cercanía. Solo en base a escuchar a la gente y sus necesidades, puedes aplicar soluciones a todos los problemas, que es lo que esperan de cualquier institución.

–¿Cuáles son los grandes retos del organismo provincial para los próximos cuatro años?

–Hay cuestiones a las que no se puede renunciar. En esta casa de todos los concellos, que es la Diputación, que debe dar cobertura a un amplio abanico de cuestiones, no se puede dejar nada atrás. Cuando digo nada atrás, hablo de igualdad, medioambiente, infraestructuras, deporte, cultura… Hablo, en definitiva, de ejes importantes que las administraciones deben marcar en su hoja.

–¿Qué pueden aportar a la Diputación y la provincia las vicepresidencias de Marta Fernández-Tapias y Rafa Domínguez?

–Tengo el mejor equipo. Algunos quieren ser solistas, yo soy de hacer equipo. Me siento tremendamente afortunado porque cuento con los mejores diputados y diputadas que podría. Además, tenemos representación en todos los partidos judiciales de la provincia, algo que nos distingue del mandato de los últimos ocho años. Tengo la suerte de contar con alcaldes, pero también con portavoces que van a ser alcaldes. En eso están las vicepresidencias, con personas con una valía demostrada que le van a dar un plus a la Diputación. Estoy pensando en Marta Fernández-Tapias, con experiencia en la administración autonómica tanto como directora xeral como delegada territorial, y lo mismo Rafa Domínguez.

–Alcaldes, algunos del PP, han criticado el apoyo de las diputaciones a concellos grandes, como pueden ser Vigo o Pontevedra. ¿Es necesaria la Diputación en estas urbes?

–Esto es un conjunto. La provincia está conformada por 61 concellos y cada uno, en su medida, debe tener la importancia que le corresponda. Insisto en que los 61 concellos son importantes y lo más importante de lo más importante son los 950.000 pontevedreses, que son el eje de nuestra acción.

–¿La Diputación de Luis López apostará por Vigo?

–La provincia no se concibe sin Vigo. Es la ciudad más importante. Vigo tendrá, como mínimo, la misma importancia que tuvo en el anterior gobierno.

–¿Hay inversiones previstas por la Diputación en la ciudad?

–Estamos en la fase de análisis de todo lo que se refiere a los recursos económicos que nos dejaron. El viernes, hacía un avance de unos datos muy preocupantes debido al excesivo gasto o compromisos adquiridos durante los primeros cinco meses del año, condicionados por las elecciones municipales del 28 de mayo. Está condicionando los próximos meses. Hay una cuestión muy importante: la elaboración de los presupuestos de 2024, en los cuales estamos trabajando. La intención es que entren en vigor el 1 de enero de 2024 y, ahí, se verá la hoja de ruta para Vigo y toda la provincia.

–¿La Diputación cofinanciará la reforma del estadio de Balaídos, como hizo el anterior gobierno?

–Es el estadio en el que juega el Celta. Las grandes inversiones no se pueden realizar dando la espalda al Celta, por lo tanto, entiendo que debe haber un entendimiento, y estoy convencido de que lo habrá, entre Concello, Diputación y, por supuesto, Celta.

–¿Cómo será la relación con el Concello de Vigo?

–No soy una persona que viva en la confrontación; es algo que no comparto a título personal. Y, desde el momento en el que presides una institución como la Diputación o cualquier otra, la colaboración y el entendimiento deben ser máximos. En este sentido, lo que pido es la misma colaboración que hubo entre el Concello y la Diputación en estos últimos ocho años.

–El primer roce se produjo con el “desahucio exprés” de la sede de la Diputación en Vigo por parte del Concello, como le llamó usted.

–No fue un buen comienzo. Que, un día antes de la toma de posesión del actual gobierno de la Diputación, nos encontremos con una solicitud realizada desde el Concello de Vigo por Carmela Silva, que aún era presidenta de la Diputación en ese momento, instándonos a un desahucio exprés, pues no es un buen comienzo. Marca la declaración de intenciones. Tuvieron ocasión de rectificar y no lo han hecho todavía. Están a tiempo. Es un error si piensan que, haciendo eso, nos perjudican a nosotros. No. Están perjudicando a todos los vigueses. Por mucho que quieran que la Diputación no tenga presencia en Vigo, no lo van a conseguir.

–Ha dicho recientemente que no aceptará políticas “contrarias” a los principios del PP. ¿A cuáles se refiere?

–Nuestra llegada a la Diputación no es con carácter revisionista ni para quitar todo lo que hay de viejo y poner todo nuevo. Venimos a gobernar, pero también a hacerlo conforme a nuestros principios.

–¿Cuáles son esos principios?

–Tenemos nuestra hoja de ruta en cultura. Si nos hablan de deporte, sabemos lo que queremos. Si nos hablan de igualdad, sabemos lo que queremos. Siempre hay un componente ideológico importante. Tenemos claro que no queremos utilizar la igualdad como elemento para la confrontación política.

–El anterior gobierno de la Diputación se caracterizó por sus políticas de igualdad muy marcadas. El actual decidió fusionar el área de Igualdad con el de Bienestar Social. ¿A qué responde esta decisión?

–La relevancia que se le quiera dar a una materia no se determina en función de si el nombre aparece solo o acompañado. Igualdad está con Cohesión Social, así se llama la delegación que hice, y tendrá un protagonismo especial.

–El Grupo Provincial Socialista denunció que el nuevo gobierno de la Diputación de Pontevedra no otorga dedicaciones a los grupos de oposición y considera esto un acto de autoritarismo y desprecio a la democracia.

–La Diputación dispone de un reglamento que recoge que a todos los grupos de la oposición se les debe dotar del personal necesario para ejercer su labor. [El Grupo Provincial Socialista] tiene dos administrativos, lo mismo que el Bloque. Fue sometido a la votación del pleno y, con la mayoría del PP, salió adelante.

–¿Entiende su malestar?

–En estas cosas, puedo llegar a ser comprensible, pero se da la circunstancia de que, por ejemplo, con el BNG, se llegó a un acuerdo para ese número y, después, muestra su malestar y no vota a favor.

–Los socialistas también critican que la estructura de gobierno no aborda temas importantes como la Agenda 2030 o el cambio climático.

–La importancia de cualquier acción no está determinada por que aparezca un nombre en una delegación. Cuando haces las delegaciones, puedes enumerar 60 áreas o 20. También se nos achacó la memoria histórica, que era algo que desaparecía, y para nada. La Agenda 2030 es un referente que está presente y lo estará de forma transversal en todas las áreas y departamentos de la Diputación. Todo va hacia ahí.

–Han ampliado el plazo para el traslado del parque de maquinaria provincial al polígono de Barro. ¿En qué situación está esta actuación?

–La Diputación contaba con un importante número de maquinaria. Paralizaron su uso y la dejaron al aire libre. Eso conllevó un deterioro de la maquinaria muy importante, incluso con daños cuyo coste de reparación no sería económicamente viable. El anterior gobierno quiso hacer una nueva nave para esa maquinaria, pero ya es tarde. De todos modos, bienvenida la nave. Queremos albergar la maquinaria que está tirada en una parcela y, luego, ir definiendo usos complementarios de la nave, que está destinada a maquinaria.

–¿Cuándo se podría completar el traslado de la maquinaria?

–Esta semana, estaban echando el hormigón en la nave, por lo tanto, la intención es que se complete antes de que llegue el invierno, que es lo que más daño hace a la maquinaria.

–¿Se ha tenido que modificar la inversión prevista?

–Lo desconozco.

–Varias plataformas animalistas han reclamado que la Diputación cumpla con los acuerdos plenarios y no financie las corridas de toros en Pontevedra. ¿Cuál es la postura del nuevo gobierno de la Diputación en esta cuestión?

–En el conjunto de las soluciones para temas de animales, la Diputación dio ejemplos con el presidente Rafael Louzán al poner un servicio de recogida de perros abandonados que funciona magníficamente. Y somos consciente de la problemática de las colonias de gatos, estamos estudiando la posibilidad de ofrecerles soluciones a los concellos al respecto. Los toros en Pontevedra hay una gran afición y participa y asiste gente de toda la provincia. Respeto profundamente a todos aquellos a los que les gustan los toros. Una plaza de toros no es provincial, sino municipal.

–El vicepresidente Rafa Domínguez ha convocado al Concello de Pontevedra para una “comisión de seguimiento” sobre Santa Clara. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión?

–Se ve claramente que la Diputación lleva la iniciativa sobre Santa Clara, un edificio de titularidad de la Diputación e importantísimo para Pontevedra ciudad y el conjunto de la provincia. Esa comisión está convocada para el lunes [mañana]. Se tenderá la mano al Concello de Pontevedra y se pondrá en común en qué punto estamos y hacia dónde queremos ir. Se trata de que haya colaboración máxima entre dos administraciones que estoy convencido de que tienen claro hacia dónde hay que llevar a Santa Clara. La parte de la financiación es otra cuestión que ya se mostró por parte de Xunta, Diputación y Concello que iban a estar.

–¿Qué plantea la Diputación a corto plazo para la rehabilitación del convento?

–Hubo un concurso de ideas que se resolvió a última hora, se decidió casi en funciones. Ahora, en base a esos proyectos, debe partir el análisis detallado. Dos meses no dan para conocer el detalle. Se trata de definir y diseñar las acciones, por eso la importancia de la comisión de seguimiento.

–El anterior gobierno provincial cifró la inversión en 24 millones de euros. ¿En qué cifras calcula que se van a mover para este proyecto?

–Hablar de cifras era algo atrevido. No sé si por las prisas o lo que sea, lanzó esa cifra. Mucho me temo que, por la envergadura del edificio, los metros cuadrados, la singularidad de los elementos en los que hay que actuar… sería una cuantía raquítica. Es mi impresión tras el análisis con el vicepresidente y portavoz del PP en Pontevedra. La cuantía es una cuestión que hay que desarrollar y ver si es suficiente o no.

–¿Qué objetivos se plantean para el Museo de Pontevedra?

–El Museo de Pontevedra es una referencia del pasado, presente y futuro. Ha crecido exponencialmente el número de visitantes, por lo tanto, estamos hablando de la importancia que tiene para la ciudad desde el punto de vista turístico, de atraer vida para la ciudad de Pontevedra y la provincia. Hay un proyecto para desarrollar en dos de los edificios y otra parte de conexión a través de un túnel pendiente de ser articulada desde el punto de vista patrimonial para llevar a cabo la mejora y seguir dándole esplendor al Museo.

–¿Podría avanzar plazos para estas actuaciones?

–No. No soy de dar plazos, sobre todo, si hay permisos sectoriales en medio.

–¿La Diputación puede darle más envergadura para que este conjunto sea más conocido?

–Sin lugar a duda. Se está haciendo un buen trabajo, pero hay mucho que mejorar y hay margen para la mejora no solo en la difusión, sino también en la actividad museística. De ahí ese intenso análisis de todas las instalaciones, que permitirá que, en 15 días o un mes, podamos definir y dar continuidad a lo que esté bien o comenzar lo que haya que cambiar de unas acciones que permitirán que el conjunto esté a la altura de los pontevedreses.